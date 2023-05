Ärz­te aus der Regi­on set­zen auf Balan­ce und Bewe­gung beim vier­ten „Fort­bil­dungs­tag“ in Forch­heim Mit einem genau­so sport­li­chen wie infor­ma­ti­ven „Fort­bil­dungs­tag“ hat das regio­na­le Ärz­te­netz „Unter­neh­mung Gesund­heit Fran­ken“ (UGeF) am Mitt­woch in Forch­heim den fach­li­chen Aus­tausch und den per­sön­li­chen Zusam­men­halt unter zahl­rei­chen Medi­zi­nern und Pra­xis­teams gefördert.

Zum Start in den „Fort­bil­dungs­tag“ der „Unter­neh­mung Gesund­heit Fran­ken“ (UGeF) hat Sabi­ne Kramp am Mitt­woch gleich den bun­ten Gleich­ge­wichts­par­cours gemein­sam mit Dr. Micha­el Lang, Dr. Hans-Joa­chim Mörs­dorf und Harald Reinsch gete­stet. „Der per­sön­li­che Kon­takt ist nicht nur für Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten wich­tig. Auch im Gesund­heits­we­sen selbst muss der per­sön­li­che Aus­tausch gera­de nach den schwie­ri­gen Coro­na-Jah­ren gestärkt wer­den“, sag­te UGeF-Geschäfts­füh­re­rin Sabi­ne Kramp beim Aus­pro­bie­ren der Gleich­ge­wichts­übun­gen. „Die UGeF hat eine wich­ti­ge Bedeu­tung und Funk­ti­on für die Gesund­heit in der Regi­on“, freu­te sich Spar­kas­sen- Vor­stand Harald Reinsch, der ger­ne die Räum­lich­kei­ten für den mitt­ler­wei­le bereits vier­ten „Fort­bil­dungs­tag“ zur Ver­fü­gung gestellt hat.

„Wir im Ärz­te­netz haben den Anspruch, unse­re Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten mög­lichst gut medi­zi­nisch zu ver­sor­gen“, sag­te Dr. Hans-Joa­chim Mörs­dorf, der bekann­te Fach­arzt für All­ge­mein­me­di­zin und Psy­cho­the­ra­peut aus Pretz­feld, zum Auf­takt der Ver­an­stal­tung. Wie in der Natur gehö­re der ste­ti­ge Wan­del auch bei der Behand­lung in den Pra­xen zum All­tag ein­fach dazu. „Es ändert sich gera­de vie­les in der Medi­zin“, sag­te der UGeF-Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­de nicht nur im Hin­blick auf Digi­ta­li­sie­rung & Co. Damit sich nicht jede ein­zel­ne Ärz­tin und jeder ein­zel­ne Arzt auf die Suche nach den wich­tig­sten Ver­än­de­run­gen machen müs­se, hät­ten die Medi­zi­ner in der Regi­on vor genau 15 Jah­ren das Ärz­te­netz auf den Weg gebracht. „Wir küm­mern uns bei der UGeF um die wich­ti­gen The­men der Zeit“, freu­te sich Dr. Hans-Joa­chim Mörsdorf.

Mit der bes­se­ren Stress­be­wäl­ti­gung hat das Ärz­te­netz in die­sem Jahr einen Schwer­punkt auf ein gesun­des Arbeits­kli­ma gelegt. „Frü­her haben die Men­schen schon genug Stress damit gehabt, über­haupt am Leben zu blei­ben“, sag­te Dr. Mörs­dorf. Heu­te wür­den dage­gen vie­le Men­schen befürch­ten, nicht mehr den moder­nen Anfor­de­run­gen genü­gen zu kön­nen. Immer­hin wür­den sich die wenig­sten Leu­te den Stress sel­ber machen. Um den wach­sen­den Erwar­tungs­druck bes­ser mei­stern zu kön­nen, sei­en The­men wie bes­se­re Balan­ce, gesün­de­re Ernäh­rung und mehr Bewe­gung ganz beson­ders wichtig.

Sabi­ne Kramp sprach mit Son­ja Gries­mann, der Pro­jekt­lei­te­rin der Fort­bil­dungs­aka­de­mie, beim Ein­füh­rungs­vor­trag über Acht­sam­keit im Pra­xis­all­tag. Gemein­sam mit der erfah­re­nen Arzt­hel­fe­rin hat die UGeF-Geschäfts­füh­re­rin den Teil­neh­mern des Fort­bil­dungs­ta­ges wert­vol­le Kom­mu­ni­ka­ti­ons­tipps für einen gelas­se­ne­ren Pra­xis­all­tag gege­ben. Zum Abschluss des vier­ten Fort­bil­dungs­ta­ges hat Anja Pau­li den Medi­zi­nern und Pra­xis­teams unter dem Mot­to „Lecker, ein­fach und gesund“ erläu­tert, wie gesun­de Ernäh­rung im häu­fig stres­si­gen Pra­xis­all­tag hel­fen kann.