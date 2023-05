Pla­nun­gen für die kom­men­de Sai­son lau­fen nach erfolg­rei­cher Lizen­sie­rung auf Hochtouren

Es ist nicht mal ein paar Wochen her, da fei­er­te der VC Elt­mann noch gemein­sam mit den eige­nen Fans die ver­dien­te Mei­ster­schaft in der Drit­ten Liga Ost. Nun, knapp zwei Mona­te spä­ter, steht auch offi­zi­ell fest, dass der VCE in der kom­men­den Sai­son wie­der in Deutsch­lands zweit­höch­ster Spiel­kas­se auf Punk­te­jagd gehen wird. Wie die VBL am 03. Mai offi­zi­ell auf ihrer Home­page bekannt gege­ben hat, war der Lizenz­an­trag der Unter­fran­ken erfolg­reich und einer Rück­kehr in die 2. Vol­ley­ball Bun­des­li­ga steht nun auch auf dem Papier nichts mehr im Wege. Was das heißt, weiß man in Elt­mann ganz genau und des­halb lau­fen die Vor­be­rei­tun­gen für die kom­men­de Sai­son bereits auf Hochtouren.

„Bis zum offi­zi­el­len Sai­son­start im Sep­tem­ber haben wir noch ein biss­chen Zeit. Wir wol­len die ver­blei­ben­den Mona­te nun aber dafür nut­zen, uns sowohl sport­lich als auch wirt­schaft­lich und orga­ni­sa­to­risch auf die neu­en Her­aus­for­de­run­gen vor­zu­be­rei­ten.“, rich­tet Rolf Wer­ner den Blick nach vor­ne. Ob und was sich in Elt­mann auf und neben dem Spiel­feld tun wird, ist dabei jedoch noch nicht in Stein gemei­ßelt. „Die Gesprä­che mit den Spie­lern der Mei­ster­mann­schaft sind bis­her ganz gut gelau­fen und wir hof­fen natür­lich, dass das Grund­ge­rüst des sport­li­chen Erfolgs mög­lichst erhal­ten blei­ben wird. Außer­dem gilt es nun die Strahl­kraft der Bun­des­li­ga zu nut­zen, um jun­ge Talen­te in Elt­mann wei­ter­zu­ent­wickeln, um so den lang­fri­sti­gen und nach­hal­ti­gen Erfolg im Ver­ein sicher­zu­stel­len.“, ergänzt Team­ma­na­ger Felix Resch­ke. Neben den Spie­lern, die letz­te Sai­son für den sport­li­chen Erfolg der Unter­fran­ken sorg­ten, will man sich in Elt­mann nun vor allem durch jun­ge natio­na­le Talen­te ver­stär­ken, um mit einem kon­kur­renz­fä­hi­gen Kader in die neue Sai­son star­ten zu können.

Über eine per­so­nel­le Ent­schei­dung dür­fen sich die Fans des VCE jedoch bereits jetzt freu­en. Wie der neu ernann­te Sport­di­rek­tor Seba­sti­an Rich­ter im Lau­fe der Woche bekannt gab, wird Publi­kums­lieb­ling und Kapi­tän Johan­nes „John­ny“ Engel auch näch­ste Sai­son das Tri­kot der Elt­man­ner tra­gen. „Wir sind über­glück­lich, dass uns John­ny wei­ter­hin erhal­ten bleibt. Johan­nes war in den letz­ten Jah­ren nicht nur sport­lich unfass­bar wich­tig, son­dern hat sich auch per­sön­lich unglaub­lich wei­ter­ent­wickelt. Wir hof­fen, dass der Rest der Mann­schaft jetzt nach­zieht, sodass wir die Kader­pla­nun­gen so schnell wie mög­lich abschlie­ßen kön­nen und dann gemein­sam in die Vor­be­rei­tung star­ten kön­nen.“, ergänzt Seba­sti­an Rich­ter, der in Zukunft für die sport­li­chen Geschicke der Unter­fran­ken ver­ant­wort­lich sein wird und in inter­nen Krei­sen bereits den Spitz­na­men „Braz­zo“ trägt.