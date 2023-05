Im Jah­re 1872 erhält Levi Strauss, erfolg­rei­cher Geschäfts­mann in San Fran­cis­co, einen Brief des Schnei­ders Jacob Davis aus Reno/​Nevada. Er beschreibt ein Ver­fah­ren zur Ver­stär­kung von Arbeits­ho­sen mit Nie­ten, das Jacob Davis ent­wickelt hat. Am 20. Mai 1873 mel­den die bei­den Män­ner ein Patent auf ver­nie­te­te Arbeits­klei­dung an. Die Jeans war geboren.

Heu­te, 150 Jah­re spä­ter, ist die blaue Hose das meist­ge­tra­ge­ne Klei­dungs­stück welt­weit und aus unse­ren Klei­der­schrän­ken nicht mehr weg­zu­den­ken. Rund um den Glo­bus ver­kör­pert sie immer Lebens­ge­fühl und ist ein zeit­lo­ses Sym­bol für Jugend, Indi­vi­dua­li­tät, Robust­heit, Unab­hän­gig­keit und lege­ren Lebensstil.

Tour de_​nim

Das 150. Jubi­lä­um der Patent­an­mel­dung wird in But­ten­heim zusam­men mit Levi’s Ger­ma­ny am 20. und 21. Mai groß gefei­ert. Am Mor­gen des 20.05.2023 wer­den sich 50+1 Levi’s‑Mitarbeiter auf eine ganz beson­de­re Rad­tour bege­ben: Anläss­lich des 150. Jubi­lä­ums der Levi‘s® 501® Jeans machen sie sich auf den Weg vom Levi’s Ger­ma­ny Head­quar­ter in Offen­bach in den Hei­mat­ort des Fir­men­grün­ders, But­ten­heim, um eine Jubi­lä­ums-Jeans ins Geburts­haus von Levi Strauss zu brin­gen. Im Geburts­haus befin­det sich das Levi Strauss Muse­um, dort wird die Jubi­lä­ums-Jeans für die näch­sten 150 Jah­re einen festen Platz bekom­men. Die Tour, die den Namen „Tour de_​nim“ trägt, star­tet um 5:01 Uhr mor­gens und wird vor­aus­sicht­lich bis 5:01 Uhr abends dau­ern. Ger­ne kön­nen sich Fahr­rad­freun­de an ver­schie­de­nen Zwi­schen­stopps, z.B. in Schüs­sel­feld oder Kött­manns­dorf, der Tour anschließen.

Par­ty­mei­le vor dem Museum

In But­ten­heim wird das Ereig­nis von Sams­tag 15:00 Uhr bis Sonn­tag 15:00 Uhr gefei­ert. Die Besu­cher kön­nen sich auf Live-Musik, Essen und Trin­ken sowie ver­schie­de­ne Akti­vi­tä­ten rund um die Levi’s® 501® Jeans freu­en. Die Ange­bots­pa­let­te reicht von Grill­spe­zia­li­tä­ten, über vega­ne und vege­ta­ri­sche Spei­sen, Kaf­fee und Kuchen bis hin zu Weiß­wür­sten am Sonn­tag­vor­mit­tag. Soft­drinks, dar­un­ter die schon legen­dä­re blaue Limo­na­de und ein spe­zi­el­les Jubi­lä­ums-Bier wer­den genau­so ange­bo­ten wie Cock­tails im umge­bau­ten ame­ri­ka­ni­schen Schul­bus. Der Levi´s Tail­or Shop mit der Mög­lich­keit, eige­ne Levi’s mit Patches zu indi­vi­dua­li­sie­ren, ist vor Ort sowie ein Foto-Bul­li für den „Jubi­lä­ums-Schnapp­schuss“. Für die klei­nen Besu­cher gibt es ein Kin­der­ki­no und ein Glücks­rad sowie ver­schie­de­ne Baste­l­an­ge­bo­te. Zum Warm-Up spielt am Sams­tag­nach­mit­tag der Musik­ver­ein But­ten­heim ab 15.00 Uhr vor dem Muse­um auf, und um 16.00 Uhr wird die gro­ße Son­der­aus­stel­lung „The Grea­test Sto­ry Ever Worn“ im Bei­sein von zahl­rei­chen Ehren­gä­sten eröff­net. Um 17.01 Uhr (also 5:01 pm) erwar­tet man zusam­men mit Mode­ra­tor Mar­cus Appel von Radio Bam­berg die Rad­fah­rer und die Jubi­lä­ums­jeans. Ab 18.00 Uhr ist dann das „Levi´s Music Pro­jekt“ zu hören, bevor die Jungs von „Wed­nes­day Pro­ject“ ab 19.00 Uhr für Stim­mung sor­gen. Den Nacht­schwär­mern heizt anschlie­ßend noch ein DJ ein. Am Sonn­tag ist dann Tony Bul­luck ab 11.00 Uhr beim Blues-Früh­schop­pen auf der Büh­ne zu Gast, bevor die Jeans-Fans ab 14.00 Uhr gemüt­lich das Wochen­en­de beschließen.