Brand einer Küche in Münchaurach

Gestern um 18:15 Uhr alar­mier­te die Inte­grier­te Leit­stel­le Nürn­berg die Feu­er­weh­ren aus dem Aurach­tal zu einer Rauch­ent­wick­lung in einem Ein­fa­mi­li­en­haus in Mün­chau­rach (Aurach­tal). Die Mel­dung deu­te­te auf ange­brann­tes Koch­gut am Herd hin.

Als die Feu­er­wehr kur­ze Zeit spä­ter ein­traf, konn­te man eine Rauch­ent­wick­lung fest­stel­len. Die Bewoh­ne­rin, eine älte­re Dame, war bereits im Frei­en. Ein Trupp unter schwe­rem Atem­schutz ging mit Was­ser am Rohr zur Erkun­dung ins Gebäu­de vor. In der Küche im Erd­ge­schoss fand man den Brand­raum, wo jedoch kein offe­nes Feu­er mehr ersicht­lich war. Die Feu­er­wehr muss­te Nach­lösch­ar­bei­ten durch­füh­ren, da Ober­schrän­ke und Decke stark durch offen­sicht­li­ches Feu­er bean­sprucht waren. Nicht uner­heb­lich war das Aus­maß des Feu­ers, wobei der genaue Her­gang bis­lang unklar ist. Die Bewoh­ne­rin wur­de vom Ret­tungs­dienst unter­sucht und kam vor­sorg­lich in ein umlie­gen­des Krankenhaus.

Die Feu­er­wehr kon­trol­lier­te schluss­end­lich die Räum­lich­kei­ten mit der Wär­me­bild­ka­me­ra und belüf­te­te das Gebäu­de mit­tels Druck­lüf­ter. Im Ein­satz waren neben Ret­tungs­dienst und Poli­zei die zustän­di­gen Feu­er­weh­ren Mün­chau­rach, Fal­ken­dorf und Neun­dorf mit ins­ge­samt knapp 30 Kräf­ten. Kreis­brand­mei­ster Jochen Hof­mockel war eben­falls vor Ort.

Bericht: Kreis­brand­mei­ster (KBM) Seba­sti­an Weber