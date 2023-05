Es war ein ech­ter Schluss­spurt, den die Mit­ar­bei­ter der Stadt­wer­ke Bay­reuth im Kreuz­stein­bad hin­ge­legt haben. „Es beschäf­tigt uns knapp drei Mona­te, das Kreuz­stein­bad aus dem Win­ter­schlaf zu wecken und so her­zu­rich­ten, wie es unse­re Gäste ken­nen und lie­ben“, sagt Harald Schmidt, Bäder­lei­ter bei den Stadt­wer­ken. Größ­ter Brocken bei den Repa­ra­tu­ren waren in die­sem Jahr rund 100 Qua­drat­me­ter Flie­sen im Wel­len­becken, die der win­ter­li­che Frost beschä­digt hat­te. „Das hat unse­ren Zeit­plan aber nicht durch­ein­an­der­ge­bracht und so geht es weni­ge Tage vor der Eröff­nung vor allem um den Fein­schliff.“ Los geht’s am Sams­tag (13. Mai) – das Kreuz­stein­bad hat täg­lich von 7 bis 20 Uhr geöff­net, und der Tages­ein­tritt für einen Erwach­se­nen kostet die­ses Jahr 5 Euro. Am Mut­ter­tag (14. Mai) laden die Stadt­wer­ke wie­der alle Müt­ter und deren Kin­der ins Kreu­zer ein – der Ein­tritt ist für sie am Sonn­tag gratis.

Auch die Per­so­nal­sor­gen, die das Kreuz­stein­bad wie auch vie­le ande­re Bäder in ganz Deutsch­land plagt, haben sich gebes­sert. „Wir brau­chen für die Becken­auf­sicht vie­le Aus­hilfs­kräf­te. Wir sind zwar per­so­nell noch nicht ganz da, wo wir sein wol­len, aber es sieht ganz ordent­lich aus“, ergänzt Schmidt, wenn­gleich er sich über jeden kurz­ent­schlos­se­nen Bewer­ber freue. „In jedem Fall ist die Becken­auf­sicht gewähr­lei­stet und wir hof­fen, dass unse­re Ret­tungs­schwim­mer die­ses Jahr so wenig Not­fall­ein­sät­ze wie mög­lich haben.“

Zeit­gleich mit dem Kreuz­stein­bad öff­net erst­mals seit drei Jah­ren wie­der das Frei­luft­bad in der Bür­ger­reuth. Bay­reuths wohl berühm­te­stes Bad ohne Was­ser­becken – dafür aber mit Kneipp­an­la­ge – ist ab dem 13. Mai für sei­ne Gäste da. Um den Kiosk küm­mert sich Claus Schli­enz, der täg­lich von 8 bis 20 Uhr Brot­zei­ten, Kaf­fee und Kuchen sowie ein Bier anbie­tet, das er nach sei­nen Vor­ga­ben von einer Bay­reu­ther Braue­rei her­stel­len lässt. In den ersten zehn Tagen, also bis ein­schließ­lich 22. Mai, ist der Ein­tritt für alle Bade­gä­ste frei und am Eröff­nungs­tag erhal­ten die ersten 100 Gäste ein Freigetränk.

Da im Som­mer jede hel­fen­de Hand im Kreuz­stein­bad gebraucht wird, ist das Stadt­bad ab dem 13. Mai für die Öffent­lich­keit geschlos­sen. „Für Schu­len, Ver­ei­ne und Schwimm­kur­se ist das Stadt­bad aber bis Ende Juli wei­ter geöff­net“, erklärt Harald Schmidt. Dann begin­ne der jähr­li­che Tech­nik-Check, damit die Stadt­wer­ke Bay­reuth das Stadt­bad Mit­te Sep­tem­ber wie­der öff­nen kön­nen. „Dann auch wie­der zu den nor­ma­len Öff­nungs­zei­ten“, betont Harald Schmidt.