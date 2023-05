Klei­der­tausch, Kon­zert, Krea­tiv-Work­shops: Die­se Pro­gramm­punk­te fül­len die Woche „Wer­de WELT­fai­rÄN­DE­RER“ mit Leben. Am E.T.A. Hoff­mann-Gym­na­si­um Bam­berg gestal­tet vom 8. bis zum 12. Mai 2023 ein Team des Jugend­am­tes im Erz­bis­tum Bam­berg Schul­stun­den mal anders. In zwei Zel­ten auf der Wie­se vor dem musi­schen Gym­na­si­um ler­nen und dis­ku­tie­ren Schü­le­rin­nen und Schü­ler über The­men wie Nach­hal­tig­keit und sozia­le Gerech­tig­keit. Die Leh­re­rin Clau­dia Zell­mann enga­gier­te das Team der Welt­fai­rän­de­rer für die­se Woche. Clau­dia Zell­mann hat mit Ober­stu­fen­schü­le­rin­nen und ‑schü­lern, die ihr Pro­jekt-Semi­nar „Fair­trade“ besu­chen, ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm für die fünf­ten bis zehn­ten Klas­sen gestal­tet: „Uns geht es vor allem dar­um, dass die Klas­sen über The­men wie Fair­trade und Nach­hal­tig­keit dis­ku­tie­ren. Denn jeder kann die Welt ein Stück­chen ver­än­dern.“ Ihr P‑Seminar hat eine Klei­der­tausch-Bör­se, einen Kunst­wett­be­werb oder auch das Kon­zert „Musik FAIR­bin­det“ orga­ni­siert. Beim Kon­zert am Mitt­woch, 10. Mai, um 19 Uhr ist Musik aus ver­schie­de­nen Kul­tu­ren der gan­zen Welt zu hören. Dar­an betei­ligt sich eine befreun­de­te Schu­le aus Ugan­da. Das P‑Seminar arbei­tet zusam­men mit den Welt­fai­rän­de­rern, die vor allem Work­shops für Schul­klas­sen anbie­ten. Im Work­shop „Chill dei­nen Style – Fast Fashion, Slow Fashion und Co.“ geht es etwa um die Her­stel­lung von Klei­dungs­stücken wie Jeans. Auf spie­le­ri­sche Wei­se ver­mit­teln die Mit­ar­bei­te­rin­nen die­ses The­ma. Mit Pinn­na­deln mar­kie­ren die Schü­le­rin­nen und Schü­ler bei­spiels­wei­se auf einer Welt­kar­te, woher das Ober­teil stammt, das sie gera­de tra­gen. Und sie erfah­ren, dass eine durch­schnitt­li­che Jeans die Erde im Her­stel­lungs­pro­zess unge­fähr ein­ein­halb Mal umrun­det. „Wir wol­len mit Schul­klas­sen über Nach­hal­tig­keit ins Gespräch kom­men. Die Schöp­fung zu bewah­ren, ist ein christ­li­cher Auf­trag“, erläu­tert Joa­chim Waid­mann vom Team der Welt­fai­rän­de­rer. „Wir kön­nen das Pro­jekt nur an ver­schie­de­nen Schu­len im Erz­bis­tum Bam­berg durch­füh­ren, weil wir ein Team aus Ehren­amt­li­chen haben.“ Die jun­gen Erwach­se­nen im Team stu­die­ren oder arbei­ten – und enga­gie­ren sich aus Über­zeu­gung. Clau­dia Zell­mann vom E.T.A. Hoff­mann- Gym­na­si­um ist von der Arbeit der Welt­fai­rän­de­rer begei­stert: „Mit Pro­jek­ten wie die­sem erreicht die katho­li­sche Kir­che jun­ge Menschen.“

Trä­ger des Pro­jekts Welt­fai­rän­de­rer sind das Jugend­amt der Erz­diö­ze­se Bam­berg und der Bund der Deut­schen Katho­li­schen Jugend (BDKJ). Das Pro­jekt ist bis­tums­über­grei­fend. Mitt­ler­wei­le ist ein deutsch­land­wei­tes Netz­werk im Bereich der Bil­dung für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung tätig. Beson­de­ren Wert legt das Pro­jekt auf die par­ti­zi­pa­ti­ve Betei­li­gung von Kin­dern und Jugendlichen.