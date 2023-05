Die Bam­ber­ger Stu­die­ren­den haben die Fächer Betriebs­wirt­schafts­leh­re (BWL), Volks­wirt­schafts­leh­re (VWL) und Wirt­schafts­in­for­ma­tik (WI) im CHE-Ran­king erneut her­vor­ra­gend bewer­tet. Der Wirt­schafts­in­for­ma­tik gelingt es sogar, in allen von den Stu­die­ren­den bewer­te­ten Kri­te­ri­en im Spit­zen­be­reich zu lie­gen. Das CHE-Hoch­schul­ran­king ist seit 25 Jah­ren der umfas­send­ste und detail­lier­te­ste Hoch­schul­ver­gleich im deutsch­spra­chi­gen Raum. Am Diens­tag, 9. Mai 2023, erscheint das aktu­el­le Ran­king – sowohl online als auch im ZEIT Stu­di­en­füh­rer 2023/2024. Das Ran­king umfasst Beur­tei­lun­gen von Stu­die­ren­den zu den Stu­di­en­be­din­gun­gen an ihrer Hoch­schu­le sowie Fak­ten zu Stu­di­um, Leh­re und For­schung. „Als Vize­prä­si­dent für Leh­re und Stu­die­ren­de freue ich mich außer­or­dent­lich über die sehr posi­ti­ven Ergeb­nis­se im dies­jäh­ri­gen CHE-Ran­king“, sagt Prof. Dr. Ste­fan Hör­mann. „Die her­vor­ra­gen­den Noten in den ver­schie­de­nen Kate­go­rien, wie bei­spiels­wei­se der Stu­di­en­si­tua­ti­on ins­ge­samt oder der Unter­stüt­zung bei Aus­lands­auf­ent­hal­ten, bestä­ti­gen das hohe Enga­ge­ment und die Qua­li­tät unse­rer Leh­re und Stu­di­en­an­ge­bo­te. Wir wer­den wei­ter­hin hart dafür arbei­ten, unse­re Stu­die­ren­den best­mög­lich zu unter­stüt­zen und ihnen exzel­len­te Bil­dungs­chan­cen zu bieten.“

Das Ran­king ist online ver­füg­bar unter: www​.heystu​di​um​.de/​r​a​n​k​ing