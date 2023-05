Gute Zah­len bei der Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Sektion

Die Sek­ti­on Forch­heim des Deut­schen Alpen­ver­eins hielt ihre dies­jäh­ri­ge Jah­res­haupt­ver­samm­lung ab. 1.Vorsitzender Ulrich Schürr konn­te dabei den Mit­glie­dern eine anhal­tend posi­ti­ve Ent­wick­lung der Sek­ti­on in allen Berei­chen vorstellen.

In sei­nem Jah­res­rück­blick zog der Vor­sit­zen­de Ulrich Schürr eine erfreu­li­che Bilanz. „Wir freu­en uns über eine nach wie vor außer­or­dent­lich gro­ße Annah­me des Ver­eins­pro­gramms in unse­rer Sek­ti­on“, so Schürr. Mit mitt­ler­wei­le deut­lich über 3.500 Mit­glie­dern konn­te sich der Ver­ein noch­mals erwei­tern und auch in der schwie­ri­gen Nach-Coro­na-Zeit den posi­ti­ven Ent­wick­lungs­trend fort­set­zen. Zu dem wie immer prall gefüll­ten Kalen­der des Ver­eins­jah­res kamen im zurück­lie­gen­den Jahr noch ver­schie­de­ne Jubi­lä­ums­ver­an­stal­tun­gen des 125-jäh­ri­gen Sek­ti­ons­ju­bi­lä­ums dazu. „Das Jubi­lä­ums­jahr im Alpen­ver­ein Forch­heim war ein vol­ler Erfolg und wur­de von unse­ren Mit­glie­dern sehr gut ange­nom­men“, freu­te sich Vor­sit­zen­der Ulrich Schürr. „Ins­ge­samt haben wir ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm in allen Facet­ten des Berg­sports und dar­über hin­aus gesel­li­ge Ver­an­stal­tun­gen für Jeder­mann anbie­ten können.“

Vor der Jah­res­haupt­ver­samm­lung fand unter der Lei­tung von Jugend­re­fe­ren­tin Jut­ta Strom-Haensch die Jugend­voll­ver­samm­lung der Sek­ti­on statt. In die­ser wer­den zen­tra­le Belan­ge der weit über 500 Jugend­li­chen in der Sek­ti­on erör­tert und bespro­chen. „Wir freu­en uns über den außer­or­dent­lich hohen Zuspruch der Jugend in unse­rem Ver­ein und räu­men der Jugend­ar­beit einen gro­ßen und wich­ti­gen Platz ein“ bekräf­tig­te Jutta-Strom-Haensch.

Der Ver­ein freut sich über einen gro­ßen Zuspruch zu sei­nen Ver­an­stal­tun­gen. Som­mer- und Herbst­fahrt sowie die Ski­fahr­ten wur­den wie­der­um mit gro­ßem Erfolg durch­ge­führt und sind mitt­ler­wei­le regel­mä­ßig aus­ge­bucht. In sei­nem Rechen­schafts­be­richt leg­te Vor­sit­zen­der Schürr dar, dass auch in Sachen Klet­ter­hal­le mitt­ler­wei­le kon­kre­te Lösun­gen im Sin­ne der Wei­ter­nut­zung der Hal­le als Klet­ter­hal­le in Sicht sind. Es ist ein Inve­stor gefun­den, der in den näch­sten Wochen und Mona­ten sei­ne Zukunfts­plä­ne für die Hal­le vor­stel­len möch­te und mit dem die DAV Sek­ti­on Forch­heim in engem Aus­tausch und einem part­ner­schaft­li­chen Mit­ein­an­der steht.

Auf eine gesun­de finan­zi­el­le Situa­ti­on konn­te Schatz­mei­ster Tho­mas Neu­bau­er im Rah­men des Kas­sen­be­richts ver­wei­sen. Für sei­nen gro­ßen per­sön­li­chen Ein­satz auch über sei­ne Schatz­mei­ster­tä­tig­keit hin­aus dank­te ihm die Sek­ti­on sehr herzlich.

Gro­ßes Lob und Aner­ken­nung erhielt die lang­jäh­ri­ge Grup­pen­lei­te­rin der Frei­zeit­grup­pe, Karin Mais­el. Sie wur­de von der Sek­ti­on aus ihrer bis­he­ri­gen Funk­ti­on ver­ab­schie­det und wird die­se in neue Hän­de legen. Die Sek­ti­on bedank­te sich für den gro­ßen und enga­gier­ten jah­re­lan­gen Ein­satz von Karin Mais­el mit eini­gen Köst­lich­kei­ten und der Ehren­ur­kun­de der Sek­ti­on für beson­de­re Verdienste.