Gewäs­ser­nut­zung für Sport und Frei­zeit bis Ende August nur außer­halb der Arbeits­zei­ten der Bau­stel­le für den Brücken­neu­bau möglich

Am 10. Mai 2023 begin­nen die Arbei­ten zum Neu­bau der Franz-Fischer-Brücke im Stadt­teil Bug. In die­sem Zusam­men­hang sind Sper­run­gen des Was­ser­we­ges auf der Reg­nitz aus Sicher­heits­grün­den uner­läss­lich. Wäh­rend des Baus fin­det Kran­be­trieb statt, wobei in nicht plan­ba­ren Zeit­ab­stän­den eine Viel­zahl von schwe­ben­den Lasten umge­setzt wer­den muss. Außer­dem wird bereits im Mai eine Schüt­tung in das Fluss­pro­fil der Reg­nitz ein­ge­bracht. Aus die­sem Grund fin­den dort wäh­rend der Betriebs­zei­ten Bag­ger- und somit Schwenk­ar­bei­ten statt, die ein siche­res Pas­sie­ren der Reg­nitz gefährden.

Die Stadt Bam­berg hat daher eine All­ge­mein­ver­fü­gung erlas­sen, die fol­gen­de Rege­lung fest­legt: Das Befah­ren der Reg­nitz im Bereich der Franz-Fischer-Brücke in Bug (30 Meter strom­ab­wärts und 50 Meter strom­auf­wärts) mit Fahr­zeu­gen ohne eige­ne Trieb­kraft (z. B. Kanus, Kajaks, Falt­boo­te, Ruder­boo­te, Stand Up Padd­les, Schlauch­boo­te, Tret­boo­te, Flo­ße o. Ä.) ist in der Zeit vom 10.05.2023 bis 31.08.2023 wäh­rend der Bau­stel­len­be­triebs­zei­ten (Mon­tag bis Frei­tag: 7 bis 18 Uhr, Sams­tag: 7 bis 13 Uhr) untersagt.

Um den Was­ser­nut­zern jeweils vor bzw. nach der Brücken­bau­stel­le das Ein- bzw. Aus­stei­gen zu ermög­li­chen, wer­den Ein- und Aus­stiegs­stel­len her­ge­stellt bzw. sind sol­che vor­han­den (sie­he Anla­ge). Die im Lage­plan dar­ge­stell­ten Ein- und Aus­stiegs­stel­len sind zu nut­zen. Die­se Rege­lung soll bis spä­te­stens zum 31. August 2023 bei­be­hal­ten wer­den und wur­de durch inten­si­ve Abstim­mun­gen mit den am Bau betei­lig­ten Stel­len und der Bau­fir­ma erreicht. Voll­sper­run­gen wer­den in jedem Fall auf ein Mini­mum beschränkt.

Ziel ist es, ab dem 1. Sep­tem­ber 2023 eine Durch­fahrt mit­tels eines „Kor­ri­dors“ im Bau­werks­trag­ge­rüst zu ermög­li­chen. Damit soll dann die siche­re Durch­fahrt der Brücke auch wäh­rend der Arbeits­zei­ten der Bau­fir­ma zeit­lich unein­ge­schränkt mög­lich gemacht werden.

https://​www​.stadt​.bam​berg​.de/​u​m​w​e​l​t​-​b​e​k​a​n​n​t​m​a​c​h​u​n​gen

www.stadt.bamberg.de/franzfischerbrücke