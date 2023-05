Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Dieb­stahl eines Parfüms

Bam­berg. Am Frei­tag, gegen 18:00 Uhr, ent­wen­de­te ein 41-Jäh­ri­ger Mann ein Par­füm im Wert von knapp 90 € aus einem Dro­ge­rie­markt am Maxi­mi­li­ans­platz. Als er das Geschäft ver­las­sen woll­te, schlug die Dieb­stahls­si­che­rung an. Der Mann wur­de fest­ge­hal­ten und der Poli­zei übergeben.

Tabak­dieb­stahl aus Supermarkt

Bam­berg. Am Frei­tag, gegen 17:00 Uhr, wur­de in einem Super­markt in der Gereuth ein 31-Jäh­ri­ger Mann vom Laden­de­tek­tiv dabei beob­ach­tet, wie er sich zwei Packun­gen Tabak in die Unter­ho­se steck­te. Als er an der Kas­se ledig­lich ein Getränk bezahl­te, wur­de er vom Detek­tiv ange­spro­chen und bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei festgehalten.

Rol­ler umge­sto­ßen und abgehauen

Bam­berg. Am 13.05.2023, gegen 01:00 Uhr, fiel ein 26-jäh­ri­ger betrun­ke­ner Mann vor einem Club in der Unte­ren Sand­stra­ße nega­tiv auf. Zuerst stieß er einen gepark­ten Motor­rol­ler um, wobei ca. 1000 € Sach­scha­den ent­stand. Danach flüch­te­te er vor den Beam­ten. Als die­se ihn stell­ten, belei­dig­te er sie. Zu guter Letzt stell­te sich her­aus, dass gegen den Mann zwei Haft­be­feh­le vor­la­gen, wel­che er mit einer Geld­zah­lung abwen­den konnte.

Mofa gegen Pkw

Bam­berg. Am Frei­tag­mit­tag, gegen 13:15 Uhr, fuhr in der Kärn­ten­stra­ße ein Mofa­fah­rer auf einen brem­sen­den Pkw auf. Der Mofa­fah­rer woll­te noch aus­wei­chen, tou­chier­te jedoch zuerst das rech­te Rück­licht und anschlie­ßend den rech­ten Außen­spie­gel des Pkws. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 2000 €.

Brand in Imbissbude

Bam­berg. Am Frei­tag­mor­gen, gegen 10:00 Uhr, kam es zu einem Feu­er in einer Imbiss­bu­de im Insel­ge­biet. Die bren­nen­de Küchen­zei­le konn­te von der Feu­er­wehr gelöscht wer­den. Den­noch erlit­ten zwei Ange­stell­te eine leich­te Rauch­gas­ver­gif­tung und es ent­stand ein Sach­scha­den im mitt­le­ren fünf­stel­li­gen Bereich.

Alko­hol am Steuer

Bam­berg. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag, gegen Mit­ter­nacht, wur­de am Dom­platz ein 53-Jäh­ri­ger Auto­fah­rer einer Kon­trol­le unter­zo­gen, da er das zu die­ser Uhr­zeit gel­ten­de Durch­fahrts­ver­bot miss­ach­te­te. Bei der Kon­trol­le nah­men die Beam­ten Alko­hol­ge­ruch war. Ein Test vor Ort ergab knapp 1 Pro­mil­le. Die Wei­ter­fahrt wur­de untersagt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg Land

Ein­brü­che

FRENS­DORF: In der Zeit von Don­ners­tag 22.00 Uhr bis Frei­tag 10.00 Uhr ver­such­te ein Unbe­kann­ter in das Ver­eins­heim des SV Frens­dorf ein­zu­bre­chen. Der Täter zer­schnitt einen Zaun und ver­such­te erfolg­los die Ein­gangs­tü­re auf­zu­he­beln. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 250,- Euro. Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht?

Bay­reuth / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Gesuch­ter Sko­da Fabia ist wie­der da

BAY­REUTH. Der gesuch­te schwar­ze Sko­da Fabia, der im Ver­lauf der Woche von sei­nem Eigen­tü­mer bei der Poli­zei als gestoh­len gemel­det wur­de, ist wie­der da. Ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge hat­te das Fahr­zeug am Frei­tag im Bay­reu­ther Stadt­ge­biet entdeckt.

Der Eigen­tü­mer des Wagens gab an, dass sein gepark­ter Sko­da zwi­schen dem 27. April und dem 1. Mai 2023 in der Joa­chims­tha­ler Stra­ße in Bay­reuth ent­wen­det wor­den sei. Die Bay­reu­ther Poli­zei nahm dar­auf­hin die Ermitt­lun­gen wegen Dieb­stahls auf. Nach dem Hin­weis eines Anwoh­ners, ent­deck­ten die Beam­ten das Auto am Frei­tag­nach­mit­tag weni­ge Stra­ßen ent­fernt am Fahr­bahn­rand geparkt. Die nähe­ren Hin­ter­grün­de müs­sen nun geklärt werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Nach Spie­gel­be­rüh­rung weitergefahren

Pretz­feld. Bereits am Frei­tag, 05.05.2023, ereig­ne­te sich kurz vor 22:00 Uhr ein Ver­kehrs­un­fall auf der Staat­stra­ße zwi­schen Wann­bach und Lüt­zels­dorf. Eine 35-jäh­ri­ge Renault Twin­go Fah­re­rin fuhr von Wann­bach in Rich­tung Lüt­zels­dorf, als ihr ein roter Pkw ent­ge­gen­kam. Obwohl sich die bei­den lin­ken Außen­spie­gel berühr­ten, fuhr der rote Klein­wa­gen ohne anzu­hal­ten ein­fach wei­ter in Rich­tung Wann­bach. Da am Pkw der Dame der Außen­spie­gel beschä­digt wur­de, wer­den nun Ermitt­lun­gen wegen Unfall­flucht geführt. Hin­wei­se zu dem flüch­ti­gen Pkw nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt ent­ge­gen, Tel. 09194/7388–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Fei­er mit Folgen

Am Frei­tag­abend, gegen 21:00 Uhr, wur­den die Beam­ten der Poli­zei Lich­ten­fels zusam­men mit dem Ret­tungs­dienst zum Fluss­bad geru­fen. An der Ört­lich­keit tra­fen sich meh­re­re jun­ge Leu­te zum Fei­ern und kon­su­mier­ten reich­lich alko­ho­li­sche Geträn­ke. Ein 21jähriger Mann sprach die­sen offen­sicht­lich zu viel zu und ver­lor kurz­zei­tig das Bewusst­sein und muss­te von den Sani­tä­tern behan­delt wer­den. Auf­grund sei­nes All­ge­mein­zu­stan­des wur­de er anschlie­ßend im Kli­ni­kum Lich­ten­fels zur wei­te­ren Beob­ach­tung sta­tio­när aufgenommen.

Dieb­stahl in der „Kin­der-Dis­co“

Am 12.05.23 ver­an­stal­te­te die evan­ge­lisch-Luthe­ri­sche Kir­chen­ge­mein­de im Gemein­de­zen­trum Michel­au eine Kin­der-Dis­co. Gegen 20:20 Uhr, teil­te die Mut­ter einer 10jährigen Toch­ter der Poli­zei mit, dass aus dem Geld­beu­tel ihres Kin­des ein 10 EURO Schein ent­wen­det wor­den sei.

Auf­grund der vie­len Teil­neh­mer und der Tat­sa­che, dass kei­ner­lei Anga­ben zum Täter oder der Täte­rin gemacht wer­den konn­ten, wur­de der Dieb bis­lang nicht ermittelt.