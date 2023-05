Für die städ­ti­sche Infra­struk­tur sind vie­le Lei­stun­gen not­wen­dig, um eine lebens- und lie­bens­wer­te Stadt­ge­mein­schaft zu erhal­ten und zu pfle­gen. Das Ehren­amt in Bad Staf­fel­stein spielt hier­bei eine wesent­li­che Rol­le und zeigt sich in unter­schied­li­chen Aktivitäten.

Um die­se Akti­vi­tä­ten in den Blick­punkt der Öffent­lich­keit zu stel­len und somit den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern näher zu brin­gen, haben sich die Vor­stän­de der Adam-Rie­se-Unter­neh­mer­ge­mein­schaft ent­schlos­sen, ihren monat­li­chen Stamm­tisch der Mit­glie­der mit Besu­chen bei ört­li­chen Ver­ei­nen zu ver­knüp­fen. Frank Mirsber­ger von der Adam-Rie­se-Unter­neh­mer­ge­mein­schaft: „Zusam­men­ar­beit, Aus­tausch und Ver­net­zung müs­sen in unse­rer Stadt­ge­mein­schaft geför­dert wer­den, um somit die­se für die Zukunft unse­rer Stadt zu bewahren“.

Bereits vor ein paar Jah­ren wur­de ein erster Besuch bei der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr in Bad Staf­fel­stein bespro­chen und von den Ver­ant­wort­li­chen geplant. Jedoch erst mit dem Auto­früh­ling 2023 und der hier­mit ver­bun­de­nen Lei­stungs­schau aller „Blau­licht-Orga­ni­sa­tio­nen“ wur­de ein Ter­min vereinbart.

Mit dem Mai-Stamm­tisch der Unter­neh­mer­ge­mein­schaft konn­te nun die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr der Stadt Bad Staf­fel­stein besucht wer­den. 30 Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer wur­den von der stell­ver­tre­ten­den Kom­man­dan­tin Nico­le Trap­per und ihrem Team begrüßt. „Für uns als Feu­er­wehr ist es wich­tig auch mit ande­ren Struk­tu­ren im Ehren­amt in Kon­takt zu kom­men, damit wir auch in Zukunft das not­wen­di­ge Per­so­nal für unse­re Lei­stun­gen zur Ver­fü­gung stel­len können“.

Hier kann man Juli­an Schlund als ein Para­de­bei­spiel bezeich­nen. Erst vor ca. zwei Jah­ren ist der Anfang Drei­ßig­jäh­ri­ge zur Feu­er­wehr gekom­men und konn­te sehr schnell eini­ge not­wen­di­ge Qua­li­fi­ka­tio­nen für den Feu­er­wehr­dienst erwer­ben. „Mit ca. 150 Ein­sät­zen in Bad Staf­fel­stein pro Jahr setzt sich die Feu­er­wehr stark für die Sicher­heit der Stadt­ge­sell­schaft ein.“ Resü­miert Juli­an Schlund.

Aber auch in die­sem Bereich des Ehren­am­tes kann man bereits heu­te von einem gewis­sen Per­so­nal­man­gel spre­chen, dies wird durch die Rege­lung ver­stärkt, dass ein akti­ver Dienst in der Wehr nur bis zum 65 Lebens­jahr mög­lich ist. Des­halb ist es nötig auch Quer­ein­stei­ger für die Feu­er­wehr zu begeistern.

Das Per­so­nal­pro­blem trifft auch die Unter­neh­men in Bad Staf­fel­stein und hier beson­ders die Gastro­no­mie. „Vie­le unse­re Gastro­no­men müs­sen – auf­grund des Per­so­nal­man­gels – bereits zwei Ruhe­ta­ge ein­le­gen oder ihre Ser­vice­zei­ten stark ein­gren­zen“, so Sven Düber – zwei­ter Vor­stand der Adam-Rie­se-Unter­neh­mer­ge­mein­schaft. Mit dem Netz­werk-Gedan­ken besteht die Mög­lich­keit, das Inter­es­se unter­schied­li­cher Per­so­nen­grup­pen auf neue und zusätz­li­che Akti­vi­tä­ten zu len­ken, so könn­te man den Wunsch der bei­den Ver­ei­ni­gun­gen in Wor­te fassen.

Wie sich die Unter­neh­mer­ge­mein­schaft regel­mä­ßig am ersten Mon­tag eines Monats trifft, so trai­niert und übt auch die Frei­wil­lig Feu­er­wehr Bad Staf­fel­stein alle 14 Tage am Mon­tag-Abend im und um das Feu­er­wehr­haus in der Auwald­stra­ße 4. Bei bei­den Ver­ei­nen sind Gäste herz­lich will­kom­men und kön­nen sich über die Akti­vi­tä­ten informieren.

Um die Viel­falt von Bad Staf­fel­stein sei­nen Mit­glie­dern näher zu brin­gen, wer­den durch Susan­ne Mayr für die Stamm­tisch-Tref­fen der Unter­neh­mer­ge­mein­schaft unter­schied­li­che Treff- und Aus­tausch-Punk­te orga­ni­siert und somit ein Ein­blick in die wirt­schaft­li­che Lei­stungs­kraft der Stadt Bad Staf­fel­stein ver­mit­telt. Im April waren die Mit­glie­der zu einem Fir­men­be­such bei der Fir­ma Goe­bel Por­zel­lan auf dem ehe­ma­li­gen ALKA-Gelän­de zu Gast und konn­ten sich unter ande­rem einen Ein­druck vom neu­en Werks­ver­kauf ver­schaf­fen, er erst vor weni­gen Mona­ten in Bad Staf­fel­stein eröff­net wurde.

Näch­ste Termine:

Feu­er­wehr am 22.05.2023

Unter­neh­mer­ge­mein­schaft „Ver­kaufs­of­fe­ner Sonn­tag mit Floh­markt“ am 21.05.2023