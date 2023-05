„Unse­re ober­frän­ki­sche Regi­on hat eine land­schaft­li­che Schön­heit und Viel­falt zu bie­ten, die ihres­glei­chen sucht. Die zahl­rei­chen Erho­lungs­mög­lich­kei­ten sowie das brei­te Ange­bot an Frei­zeit- und Kul­tur­ak­ti­vi­tä­ten tra­gen maß­geb­lich dazu bei, dass unser Zuhau­se so lebens­wert und lie­bens­wert ist. Es sind die­se wert­vol­len Res­sour­cen, die unse­re Hei­mat zu einem Ort machen, an dem man ger­ne ver­weilt und sich rund­um wohl­fühlt. Ich bin dank­bar für die Unter­stüt­zung, die die Baye­ri­sche Lan­des­stif­tung in die­sem Bereich lei­stet. Es ist ihr Ziel, das kul­tu­rel­le Erbe des Frei­staa­tes und ins­be­son­de­re unse­rer Regi­on zu bewah­ren und zu för­dern, so der Kulmbach/​Wunsiedler MdL Rai­ner Lud­wig. Lud­wig teilt nun mit, dass wie­der­holt zahl­rei­che Muse­en und histo­ri­sche Sehens­wür­dig­kei­ten von finan­zi­el­ler För­de­rung des Stif­tungs­rats der Baye­ri­schen Lan­des­stif­tung pro­fi­tie­ren kön­nen. Hier die wich­tig­sten geför­der­ten Projekte:

Land­kreis Kulmbach:

Das Deut­sche Dampf­lo­ko­mo­tiv­mu­se­um Neu­en­markt erhält zur kon­zep­tio­nel­len Fort­ent­wick­lung wei­te­re finan­zi­el­le Mit­tel: nun in Höhe von 27.000 Euro. Der Gesamt­zu­schuss der Baye­ri­schen Lan­des­stif­tung beläuft sich damit auf 252.000 Euro. Wei­te­re För­der­mit­tel-Geber sind u.a. der Kul­tur­fonds und die Ober­fran­ken­stif­tung. MdL Rai­ner Lud­wig: „Das DDM ist ein ech­tes Juwel und eines unse­rer Aus­hän­ge­schil­der im Land­kreis Kulm­bach, von höch­ster histo­ri­scher Bedeu­tung und ein wah­rer Besu­cher­ma­gnet, von dem die gan­ze Regi­on in höch­stem Maße pro­fi­tiert. Mit der finan­zi­el­len Unter­stüt­zung wird das Muse­um wei­ter auf­ge­wer­tet. Es liegt mir sehr am Her­zen, dass die­ses kul­tu­rel­le Erbe unse­rer Regi­on ange­mes­sen bewahrt wird. Daher set­ze ich mich mit vol­ler Lei­den­schaft und Über­zeu­gung dafür ein, dass die­se Inve­sti­tio­nen getä­tigt wer­den und die­ses wich­ti­ge Muse­um ange­mes­sen geför­dert wird.“

Der Markt Main­leus bekommt für die Sanie­rung und Revi­ta­li­sie­rung des Turn­saals in der Holz­stra­ße einen Zuschuss in Höhe von 21.800 Euro. MdL Rai­ner Lud­wig: „Das histo­ri­sche Bau­werk aus der Zeit des gro­ßen Unter­neh­mers Fritz Horn­schuch ist von wert­vol­ler histo­ri­scher Bedeu­tung für die Markt­ge­mein­de. Die Mit­tel sind damit gut inve­stier­tes Geld. Rund 100 Jah­re nach dem Bau soll der Saal vor­aus­sicht­lich Ende 2024 in neu­em Glanz erstrahlen.“

Wei­te­re Maß­nah­men im Kulm­ba­cher Land wer­den durch die Baye­ri­sche Lan­des­stif­tung finan­zi­ell unterstützt:

Evang. Kir­chen­ge­mein­de Neu­dros­sen­feld: Sanie­rung und Moder­ni­sie­rung des evan­ge­li­schen Pfarr­hau­ses in Neu­dros­sen­feld: 4.080 Euro

Evang. Kir­chen­ge­mein­de­amt Kulm­bach: Sanie­rung und Rei­ni­gung der Orgel in der Evang.-Luth. Pfarr­kir­che „Unse­re lie­be Frau“ in Lan­gen­stadt: 1.700 Euro

Evang. Kir­chen­ge­mein­de Treb­gast: Teil­sa­nie­rung der Fried­hofs­mau­er in Treb­gast: 1.900 Euro

Land­kreis Bayreuth:

Der Stadt Bet­zen­stein wer­den noch­mals 2.500 Euro für die sta­ti­sche Sanie­rung der Stadt­mau­er Bet­zen­stein zur Ver­fü­gung gestellt. Der Gesamt­zu­schuss der Baye­ri­schen Lan­des­stif­tung über die ver­gan­ge­nen Jah­re beläuft sich nun auf 62.500 Euro.



Land­kreis Wunsiedel:

Die Stadt Selb darf sich über 37.900 Euro für die sta­ti­sche Sanie­rung und Siche­rung der Stütz­mau­er der Luit­pold­schu­le freuen.

Zahl­rei­che pri­va­te Antrags­stel­ler im Land­kreis Wun­sie­del erhal­ten dar­über hin­aus finan­zi­el­le För­de­rung für die Sanie­rung erhal­tens­wer­ter histo­ri­scher Gebäude.

Land­kreis Hof:

Der Zweck­ver­band Deutsch-Deut­sches Muse­um in Möd­lareuth erhält einen Zuschuss der Baye­ri­schen Lan­des­stif­tung über 500.000 Euro für die Errich­tung eines Muse­ums­ge­bäu­des zur Unter­brin­gung einer Dau­er­aus­stel­lung und Neu­ge­stal­tung der Außen­an­la­gen des Muse­ums. Wei­te­re wich­ti­ge Geld­ge­ber sind u.a. der Frei­staat Bay­ern und die Ober­fran­ken­stif­tung, die jeweils über 5 bzw. 4 Mil­lio­nen Euro zur Ver­fü­gung stel­len. MdL Rai­ner Lud­wig: „Gera­de jün­ge­re Men­schen kön­nen sich nicht vor­stel­len, dass die SED mit­ten durch Deutsch­land und sogar mit­ten durch ein­zel­ne Dör­fer eine nahe­zu unüber­wind­ba­re Gren­ze mit Minen und Selbst­schuss­la­gen errich­ten ließ, um das eige­ne System zu sta­bi­li­sie­ren. Vie­le Men­schen haben hier auf dem Weg in die Frei­heit ihr Leben ver­lo­ren. Möd­lareuth bie­tet mit den authen­ti­schen Sperr­an­la­gen die ein­ma­li­ge Chan­ce, die Tei­lung Deutsch­lands mit den gra­vie­ren­den sozia­len Fol­gen für Fami­li­en und Freun­de leben­dig zu machen.“ „An die­ser Stel­le möch­te ich mich bei mei­nem geschätz­ten Frak­ti­ons­kol­le­gen MdL Man­fred Eibl bedan­ken, der Mit­glied im Stif­tungs­rat ist. Mit ihm pfle­ge ich ins­be­son­de­re über den Wirt­schafts­aus­schuss eine enge koope­ra­ti­ve Ver­bin­dung. So konn­ten wir maß­geb­lich die För­de­rung unse­rer Regi­on ermög­li­chen!“, so MdL Rai­ner Ludwig.

„Wir FREIE WÄH­LER wol­len gleich­wer­ti­ge Lebens­ver­hält­nis­se in ganz Bay­ern schaf­fen“ – dafür sei­en die Mit­tel ein wich­ti­ger Bau­stein. „Für ihren uner­müd­li­chen Ein­satz im Inter­es­se unse­rer Hei­mat dan­ke ich allen Antrags­stel­lern und wün­schen ihnen bestes Gelin­gen“, erklärt Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Rai­ner Lud­wig abschließend.