Seit der Eröff­nung der Leit­stel­le „Pfle­ge Hofer Land“ sind die Mit­ar­bei­te­rin­nen des Pfle­ge­stütz­punk­tes Hofer Land meist erster Anlauf­punkt in der Leit­stel­le, um mit ihrem inter­nen und exter­nen Netz­werk für Bür­ge­rin­nen und Bür­ger eine fun­dier­te Bera­tung zu leisten.

Neu­er exter­ner „Netz­werk­part­ner“ ist Wärscht­la­mo Mar­cus Traub. Mit­ten in der Innen­stadt kom­men vie­le an sei­nem Stand­platz ins Gespräch und fra­gen auch ab und an um Rat – auch bei The­men wie Pfle­ge oder Demenz.

Mit einer gemein­sa­men Ser­vi­et­ten-Akti­on zwi­schen Pfle­ge­stütz­punkt Hofer Land und Wärscht­la­mo wird ab jetzt eine gro­ße Ziel­grup­pe nie­der­schwel­lig erreicht: Auf den Ser­vi­et­ten ist der tele­fo­ni­sche Kon­takt des Pfle­ge­stütz­punk­tes hin­ter­legt, der so ein­fach mit nach Hau­se genom­men wer­den kann.