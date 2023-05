Beein­drucken­de Weit­sich­ten über den Natur­park Thü­rin­ger Wald, Kunst und Kul­tur am Schloss: Gren­zen­los Wan­dern geht in die zwei­te Runde

Nach der gelun­ge­nen Pre­miè­re im ver­gan­ge­nen Jahr in Held­burg lädt der Tou­ris­mus­ver­ein Coburg.Rennsteig alle Wan­der­be­gei­ster­ten wie­der zum „Gren­zen­lo­sen Wan­dern“ ein. Die Ver­an­stal­tung, die jähr­lich durch die Urlaubs­re­gi­on Coburg.Rennsteig rotiert, gastiert in die­sem Jahr in Stein­ach – und fin­det ihren Abschluss beim 17. Steina­cher Bildhauersymposium.

Was kann es Schö­ne­res geben, als an einem war­men Som­mer­tag zusam­men mit einer Grup­pe Gleich­ge­sinn­ter die schö­ne Natur in der Urlaubs­re­gi­on Coburg.Rennsteig zu ent­decken? Mehr als 100 Wan­der­be­gei­ster­te stimm­ten im ver­gan­ge­nen Jahr die­ser Aus­sa­ge zu und wan­der­ten beim ersten Wan­de­re­vent des Tou­ris­mus­ver­eins Coburg.Rennsteig gemein­sam auf zwei ver­schie­de­nen Tou­ren vor der ein­ma­li­gen Kulis­se der Thü­rin­ger Mont­gol­fia­de. „Das Feed­back unse­rer Wan­der­grup­pen war durch­weg posi­tiv“, blickt der Geschäfts­füh­rer des Tou­ris­mus­re­gi­on Coburg.Rennsteig e.V., Dr. Jörg Stein­hardt, zurück: „Da war für uns natür­lich sofort klar, dass wir auch 2023 wie­der zum Gren­zen­lo­sen Wan­dern einladen.“

Um die land­schaft­li­che Viel­falt und das gesam­te Ange­bot der Urlaubs­re­gi­on erleb­bar zu machen, rotiert die Ver­an­stal­tung jähr­lich durch die Regi­on: „Nach dem Start im Rodach­tal zieht es uns in die­sem Jahr hin­auf in Rich­tung Renn­steig, näm­lich in die Stadt Stein­ach“, blickt der Geschäfts­füh­rer vor­aus. Dort erwar­tet die Wan­der­grup­pen eine abwechs­lungs­rei­che Land­schaft mit weit­rei­chen­den Aus­sich­ten – etli­che Höhen­me­ter inklu­si­ve. Auch die Län­ge der Tou­ren wur­de ent­spre­chend ange­passt: Ange­bo­ten wer­den in die­sem Jahr zwei Tou­ren auf 7,5 bzw. 16 km. „So haben erfah­re­ne Wan­de­rer eine deut­lich län­ge­re und anspruchs­vol­le­re Tour“, erläu­tert Dr. Stein­hardt. Zum gemein­sa­men Start­punkt gelan­gen die Wan­der­grup­pen vom Markt­platz aus zunächst mit einem Shuttlebus.

Betreut wer­den die Wan­der­grup­pen von erfah­re­nen Wan­der­gui­des, wie unter ande­rem von Ralf Kirch­ner, Zer­ti­fi­zier­ter Natur- und Land­schafts­füh­rer im Natur­park Thü­rin­ger Wald. „Auf den Tou­ren möch­ten wir auch die Geschich­te der Regi­on erzäh­len“, erklärt Geschäfts­füh­rer Dr. Stein­hardt. So hören die Wan­der­grup­pen auf ihren Tou­ren span­nen­de Infor­ma­tio­nen über die ein­sti­ge Schie­fer­re­gi­on. Gespickt sein wer­den die Tou­ren zudem mit vie­len wei­te­ren Über­ra­schun­gen und regio­nal­ty­pi­schen Genuss­mo­men­ten: „Blei­ben­de Ein­drücke sind garan­tiert!“, ist sich Dr. Stein­hardt sicher. Den kul­tu­rel­len Abschluss des Wan­de­re­vents bil­det das 17. Steina­cher Bild­hau­er­sym­po­si­um. Beein­drucken­de Kunst­wer­ke und ein viel­sei­ti­ges Rah­men­pro­gramm erwar­ten die Besu­cher am Ziel­punkt der Tou­ren, am Steina­cher Schloss.

Dass die Gren­zen­lo­se Wan­de­rung in die­sem Jahr in der Regi­on am Renn­steig gastiert, freut natür­lich auch Steinachs Bür­ger­mei­ster Ulrich Kurtz. „Wan­dern ist gut für Kör­per und Geist, das Gehen regt den Kreis­lauf an und die Natur unse­re Sin­ne. Die Wan­der­grup­pen wer­den von unse­ren abwechs­lungs­rei­chen Wan­de­run­gen rund um den Fell­berg begei­stert sein“, ist sich Kurtz sicher: „Das Bild­hau­er­sym­po­si­um run­det die Wan­de­rung als kul­tu­rel­les High­light der Stadt Stein­ach wun­der­bar ab.“ Eine Anmel­dung für „Gren­zen­los Wan­dern 2023“ ist unbe­dingt erfor­der­lich: Die Start­ge­bühr beträgt 15 Euro pro Per­son – 12 Euro bei Buchung bis 31. Mai 2023. Kin­der bis neun Jah­re wan­dern kosten­los mit, soll­ten aber unbe­dingt ange­mel­det wer­den. „Wer sich zum Wan­de­re­vent anmel­det, nimmt gleich­zei­tig an unse­rem Gewinn­spiel teil und hat damit die Chan­ce auf attrak­ti­ve Prei­se aus der Regi­on“, freut sich Geschäfts­füh­rer Dr. Stein­hardt. Für das dies­jäh­ri­ge Event gibt es die Mög­lich­keit, online zu buchen. „Wer sich aller­dings noch ‚klas­sisch‘ per Tele­fon anmel­den möch­te, kann das natür­lich eben­falls tun“, erklärt Dr. Steinhardt.

17. Steina­cher Bild­hau­er­sym­po­si­um: Kunst und Kul­tur im Schloss

Jahr für Jahr im Juli tref­fen sich Künst­ler im Steina­cher Schloss­hof, um im Rah­men eines Bild­hau­er­sym­po­si­ums Neu­es aus Holz und Stein zu schaf­fen. Eine Woche lang kön­nen Inter­es­sier­te den Künst­lern über die Schul­ter schau­en und mit Ihnen fach­sim­peln. Das Steina­cher Bild­hau­er­sym­po­si­um, 2006 vom orts­an­säs­si­gen Holz­bild­hau­er Vol­ker Ses­sel­mann aus der Tau­fe geho­ben, erfuhr ein Jahr spä­ter durch die Unter­stüt­zung des Tou­ris­mus­ver­eins Stein­ach e.V. eine erwei­ter­te Neu­auf­la­ge. Die bereits ent­stan­de­nen Kunst­wer­ke der letz­ten Sym­po­si­en sind im gesam­ten Stadt­ge­biet ver­teilt und kön­nen in öffent­li­chen Gebäu­den oder an Plät­zen bestaunt werden.

Die Ver­an­stal­tung im Überblick:

Gren­zen­los Wan­dern in Coburg.Rennsteig

8. Juli 2023, Treff­punkt 9:00 Uhr, Markt­platz Steinach

3‑Gip­fel-Tour (16 km) und Fell­berg­tour (7,5 km)

Anmel­dung erforderlich

Start­ge­bühr 15,00 Euro pro Per­son (12,00 Euro bei Anmel­dung bis 31. Mai 2023), Kin­der bis 9 Jah­re wan­dern kosten­los mit

Geführ­te Tour, Ver­pfle­gung und Bus­shut­tle inklusive

Chan­ce auf den Gewinn vie­ler Prei­se aus der Region

Im Anschluss Besuch des 17. Steina­cher Bild­hau­er­sym­po­si­ums am Neu­en Schloss in Stein­ach möglich

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung: www​.coburg​-renn​steig​.de/​w​a​n​d​e​r​e​v​ent

Über den Tou­ris­mus­re­gi­on Coburg.Rennsteig e.V.

Der Tou­ris­mus­re­gi­on Coburg.Rennsteig e.V. (Grün­dung Juli 2015) ist eine län­der­über­grei­fen­de Koope­ra­ti­on, die sich aus Ver­eins­mit­glie­dern aus den Land­krei­sen Coburg (Bay­ern) und Son­ne­berg (Thü­rin­gen), der Stadt Coburg (Bay­ern) sowie Kom­mu­nen aus dem Land­kreis Hild­burg­hau­sen (Thü­rin­gen) zusam­men­setzt. Die Tou­ris­mus­re­gi­on schlägt somit eine Brücke zwi­schen Nord-Bay­ern und Süd-Thü­rin­gen. Gemein­sam soll der Tou­ris­mus durch eine enge Ver­zah­nung der ein­zel­nen Ange­bo­te aller Mit­glie­der geför­dert und aus­ge­baut werden.

Gele­gen zwi­schen Deutsch­lands belieb­tem Höhen­wan­der­weg, dem Renn­steig, und der ehe­ma­li­gen Resi­denz­stadt Coburg, bie­tet die Urlaubs­re­gi­on Coburg.Rennsteig neben wun­der­schö­ner Natur vor allem auch kul­tu­rel­le High­lights. Die viel­fäl­ti­gen tou­ri­sti­schen Ange­bo­te erstrecken sich von Aktiv-Natur über Kul­tur und Geschich­te bis hin zu Gesund­heit und Well­ness. Zu den Beson­der­hei­ten der Regi­on zäh­len vor allem die jahr­hun­der­te­al­ten Tra­di­tio­nen im Spiel­zeug- und Glashandwerk.