Die Umwelt­sta­ti­on Weis­main bie­tet eine Füh­rung am Schau­bi­e­nen­stand in Banz an. Dabei kön­nen die Teil­neh­mer einen Blick ins Bie­nen­volk wer­fen. Außer­dem gibt es vie­le Infor­ma­tio­nen rund um das Leben der Honig­bie­nen. Geeig­net ist sie vor allem für Fami­li­en mit Kindern.

Ter­min: Frei­tag, 19. Mai um 14.00 Uhr am Bie­nen­stand in Banz, ober­halb des Park­plat­zes Klo­ster Banz. Die Füh­rung ist kosten­los. Eine Anmel­dung ist erfor­der­lich unter Tel. 09575/921455 oder per mail: umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de