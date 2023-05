Hal­lo lie­be Mit­glie­der und Freunde,

es ist soweit unse­re MIT­GLIE­DER­VER­SAMM­LUNG FIN­DET AM SONN­TAG, DEN 21. MAI 2023, UM 17 UHR IM JUGEND­KUL­TUR­TREFF IMMER­HIN (Dr.-von-Schmitt-Str. 20, 96050 Bam­berg) statt. Und wir freu­en uns sehr euch und vie­le Gäste end­lich wie­der in Prä­senz zu tref­fen, um vor der Festi­valsai­son noch ein­mal in gro­ßer Run­de zusam­men zu kom­men. Für das leib­li­che Wohl ist gesorgt. Fol­gen­de (vor­läu­fi­ge) Tages­ord­nung steht auf dem Programm:

* Begrü­ßung und Formalia

* Bericht der Vor­stand­schaft mit Jahresabschluss

* Bericht der Kassenprüfenden

* Ent­la­stung der Vorstandschaft

* Nach­wah­len der Vorstandschaft

* stellv. Vorsitz

* Beisitzer/​Beisitzerin

* Vor­schlä­ge und Bewer­bun­gen ger­ne per e‑Mail

* Jah­res­pla­nung 2023/2024 (Ideen/​Wünsche ger­ne auf Dis­cord oder per E‑Mail einreichen!)

* Bera­tung und Beschluss über Anträge

* Antrag zur Ein­füh­rung eines Awa­re­ness-Kon­zepts (Eva, Tes­si, Chiara)

* wei­te­re Anträ­ge bit­te zeit­na­he per E‑Mail

* Son­sti­ges

* Verabschiedung

Bei Bedarf und Inter­es­se besteht die Mög­lich­keit per Dis­cord in Form einer hybri­den Ver­samm­lung teil­zu­neh­men. Falls jemand Inter­es­se an einer vir­tu­el­len Teil­nah­me hat, dann bit­ten wir um eine kur­ze Rück­mel­dung per E‑Mail an info@​bambergerfestivals.​de - um die tech­ni­schen Details indi­vi­du­ell zu klären.

Anson­sten freu­en wir uns herz­lichst auf eure per­sön­li­che Teil­nah­me und hof­fen, dass wir den Jugend­kul­tur­treff IMMER HIN noch län­ger nut­zen kön­nen, da das Erz­bis­tum Bam­berg die Schlie­ßung des offe­nen Cafe­be­triebs zum 31.07.2023 beschlos­sen hat. Als Ver­ein ver­su­chen wir den Raum für Kul­tur und Jugend vor des­sen Schlie­ßung zu bewah­ren und enga­gie­ren uns im Bünd­nis für des­sen Erhalt.