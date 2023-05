Am Sams­tag, 20. Mai, um 20:00 Uhr, fei­ert „Der Wun­de Kern“ Pre­miè­re im Stu­dio des ETA Hoff­mann-Thea­ters. Ange­regt durch das aktu­el­le Spiel­zeit­mot­to des Thea­ters, „Ver­wund­bar­keit“, hat sich der Spiel­club Gene­ra­tio­nen unter der künst­le­ri­schen Lei­tung von The­re­se Frosch Fra­gen zu die­sem The­ma gestellt: Wie ver­wund­bar sind wir als Gesell­schaft und als Per­son? Wir ver­däch­ti­gen ein­an­der, stän­dig ver­let­zend zu sein. Dadurch ver­lie­ren wir das Inter­es­se und die Bereit­schaft auch pro­vo­zie­ren­den und schmerz­haf­ten Aus­sa­gen zuzu­hö­ren, die unse­ren eige­nen Mei­nun­gen wider­stre­ben. Aus Angst, ver­letzt zu wer­den oder zu ver­let­zen, zie­hen wir uns in unse­re eige­ne Bla­se zurück. Da schei­nen wir sicher zu sein. Doch sind wir das? Wo genau sind wir selbst ver­wund­bar? Und wel­che Wun­den ver­ur­sa­chen wir?

Mit kon­kre­ten Übun­gen und Spie­len aus dem Impro­vi­sa­ti­ons­thea­ter nach Keith John­s­tone und Ansät­zen aus dem Play­back-Thea­ter nach Jona­than Fox wur­den der Fan­ta­sie der Teil­neh­mer und Teil­neh­me­rin­nen kei­ne Gren­zen gesetzt. In tie­fer Aus­ein­an­der­set­zung mit der eige­nen Per­son und der Grup­pe wur­den sie dabei inspi­riert, ihrer Krea­ti­vi­tät frei­en Lauf zu las­sen und gemein­sam Sze­nen zu ent­wickeln, die unmit­tel­bar aus den ver­schie­de­nen All­tags­er­fah­run­gen resul­tie­ren. Dar­aus ist ein Stück ent­stan­den, das in die Tie­fe unse­res mensch­li­chen Daseins blickt. Wo ver­steckt sich unser wun­der Kern? Oder ist es mehr der Kern der gesell­schaft­li­chen Wun­de, die in uns allen steckt. Eine wei­te­re Vor­stel­lung fin­det am Sonn­tag, 21. Mai, um 20:00 Uhr statt. Kar­ten gibt es an der Thea­ter­kas­se und auf www​.thea​ter​.bam​berg​.de.

Künst­le­ri­sche Lei­tung: The­re­se Frosch

Mit­wir­ken­de: Anika Ammann, Hen­ri­ke Aurich, Elke Dor­mann, Muri­el Fischer, Lau­ra Hinz­mann, Pau­li­ne Kör­ner, Madon­na Lau­er, Sig­rid Linow­ski, Anna-Sophie Lüb­ber­stedt, Mari­na Mez­ger, Marie Mokros, James Ott, Lena Rott­mann, Cla­ra Schee­le, Kath­rin Thums, Mar­la-Marie Wetzel