Stadt­rä­tin Lui­sa Fun­ke-Bar­jak, Diplom-Kir­chen­mu­si­ke­rin, fei­ert am Diens­tag, 16. Mai, ihren 40. Geburts­tag. Die Jubi­la­rin gehört dem Stadt­rat seit Juli 2022 an und ist Mit­glied der FDP-Stadt­rats­frak­ti­on. Fun­ke-Bar­jak ver­tritt ihre Frak­ti­on im Haupt- und Finanz­aus­schuss, im Per­so­nal- sowie im Umwelt­aus­schuss. Sie ist Mit­glied der Stadt­rats­kom­mis­si­on für die Städ­te­part­ner­schaft mit Prag 6, für die Umbe­nen­nung von Stra­ßen und in der Uni­ver­si­täts­kom­mis­si­on. Sie ist außer­dem Auf­sichts­rä­tin der Stadt­wer­ke Bay­reuth Hol­ding GmbH, der Stadt­wer­ke Bay­reuth Ver­kehr und Bäder GmbH, der Stadt­wer­ke Bay­reuth Ener­gie und Was­ser GmbH, der Stadt­wer­ke Bay­reuth Ener­gie­han­del GmbH, der Bay­reu­ther Ther­mal­bad GmbH und der städ­ti­schen Woh­nungs­bau­ge­sell­schaft Gewog. Fer­ner ist die Jubi­la­rin Pfle­ge­rin des Graf-Münster-Gymnasiums.