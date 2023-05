Rund 150 Wei­de­schwei­ne stür­men ins erste Grün des Jahres

Den Hei­mat­Un­ter­neh­mern Johan­na und Ben Bert­hold liegt das Tier­wohl am Her­zen. Ihre Schwei­ne hal­ten sie auf einer acht Hekt­ar gro­ßen Wei­de, auf der sie unter­schied­li­che Fut­ter­pflan­zen anbau­en. Die erste Klee­wie­se des Jah­res ist nun erntereif.

Als Ben Bert­hold beginnt, den Zaun umzu­stecken, kom­men bereits die ersten Schwei­ne ange­rannt. Der Weg zum Klee­feld ist frei. Die Tie­re haben es nicht nur auf die eiweiß­rei­chen Samen und das Grün­fut­ter abge­se­hen, son­dern auf alles, was dazwi­schen kreucht und fleucht, vom Käfer bis zur Feld­maus. Am Kon­zept der rich­ti­gen Wei­de­schwei­ner­näh­rung haben Ben Bert­hold und Ehe­frau Johan­na lan­ge getüf­telt. Sie bau­en regel­mä­ßig Saat­mi­schun­gen an unter ande­rem aus Phace­lia, Klee, Erb­se, Son­nen­blu­me oder Buch­wei­zen. Die sind nicht nur Lecker­bis­sen für die Schwei­ne, son­dern sie bie­ten auch üppig Nah­rung für Insek­ten. Durch das Wüh­len mit dem Rüs­sel lockern die Schwei­ne den Boden auf und besei­ti­gen Unkraut sowie Schäd­lin­ge. „Unse­re Schwei­ne brau­chen drei­mal län­ger als Tie­re aus kon­ven­tio­nel­ler Hal­tung bis sie schlacht­reif sind. Durch die vie­le Bewe­gung und die abwechs­lungs­rei­che Ernäh­rung ist das Fleisch fester und aro­ma­ti­scher“, erklärt Ben Bert­hold. 14 bis 18 Mona­te darf ein Schwein in Eggen­reuth über die Wei­de sprin­gen, bis es geschlach­tet wird. Fleisch- und Wurst­pro­duk­te ver­kauft die Fami­lie Bert­hold ab Hof oder via Online-Shop. Bis Mon­tag, 15. Mai, nimmt die Fami­lie noch Bestel­lun­gen ent­ge­gen für fri­sches Grill­fleisch vom Holz­fäl­ler­steak bis zur Bär­lauch-Brat­wurst. Die näch­ste Schlach­tung fin­det erst wie­der in eini­gen Wochen statt. Mehr Infor­ma­tio­nen auf www​.kulm​ba​cher​-wei​de​schwein​.de.