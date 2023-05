1. Tag der Jugend in Gößweinstein

Am 21.05.2023 ver­an­stal­tet die Jugend des Schüt­zen­ver­ein „Gut Ziel“ und die Feu­er­wehr Jugend in Göß­wein­stein den 1. Tag der Jugend. Ziel der Ver­an­stal­tung ist es die Jugend wie­der zusam­men­zu­brin­gen. Nach der lan­gen Coro­na-Zeit wird es Zeit, wie­der Spaß in gro­ßer Grup­pe zu haben.

Beginn: 21.05.2023, um 14 Uhr im Schüt­zen­haus Göß­wein­stein, Schüt­zen­stra­ße 3

Mit­ma­chen darf JEDER ob jung ob alt, JEDER ist herz­lich willkommen!!!!

Wan­der­tour mit Schnit­zel­jagd und Ziel­spie­le. Lasst euch über­ra­schen!! Zur Beloh­nung gibt es eine Sie­ger­eh­rung, bei der KEI­NER leer ausgeht!

Start­ge­bühr für Kin­der: 10 €. Im Preis sind Gegrill­tes, Geträn­ke und Preis­ver­lei­hung inbegriffen!

Anmel­dung drin­gend erfor­der­lich auf­grund der Planung!

Bei der hal­ben Strecke gibt es Kaf­fee und Kuchen.

Wir freu­en uns auf Euch.

Der Erlös kommt 100 % der Jugend zugute!!

Anmel­dung unter 01590–6571974

info@​Schuetzenverein-​Gut-​Ziel-​Goessweinstein.​de