Am kom­men­den Sams­tag, 13. Mai, ist es end­lich wie­der so weit. Ab 10 Uhr fin­det der Start der dies­jäh­ri­gen Frei­bad­sai­son im Wai­schen­fel­der Suns­hi­ne-Bad statt. Am Nach­mit­tag gibt es Gegrill­tes vom För­der­ver­ein und zur Unter­hal­tung der Bade­gä­ste spielt Allein­un­ter­hal­ter Hel­mut Zita auf.

Recht­zei­tig zur Frei­ba­der­öff­nung hat sich auch die Was­ser­wacht Wai­schen­feld mit Schu­lun­gen und Lehr­gän­gen gut auf die neue Sai­son vor­be­rei­tet. So wur­den mit Fran­zis­ka Rich­ter eine Was­ser­ret­te­rin, mit Caro­lin Rost eine Cop­ter Pilo­tin, mit Anna Neu­ner, Anja Teu­fel, Han­nes Teu­fel und Michae­la und Alfons Rich­ter gleich fünf neue Sani­tä­te­rin­nen und Sani­tä­ter aus­ge­bil­det. Des Wei­te­ren wur­den auch die not­wen­di­gen Unter­wei­sun­gen vom roten Kreuz durch­ge­führt. Die Was­ser­wacht Wai­schen­feld ist auch über­ört­lich, wie zum Bei­spiel beim Wach­dienst am Fich­tel­see und im Kata­stro­phen­schutz tätig. Sie besitzt meh­re­re digi­ta­le Funk­mel­de­emp­fän­ger zwecks Alar­mie­rung. Für den Ein­satz bei Not­fäl­len befin­den sich im Frei­bad die nöti­gen Aus­rü­stungs­ge­gen­stän­de wie Ret­tungs­we­sten, Neo­pren­an­zü­ge, ein Ret­tungs­brett und ein Notfallrucksack.

Im ver­gan­ge­nen Jahr 2022 wur­den ehren­amt­lich im Frei­bad 300 Stun­den Dienst von den ehren­amt­li­chen Ret­tern gelei­stet. Zusätz­lich unter­stütz­te die Orts­grup­pe den För­der­ver­ein Frei­bad bei der jähr­li­chen Säu­be­rungs­ak­ti­on im Früh­jahr. Für den Som­mer 2023 ist die Abnah­me des sil­ber­nen Ret­tungs­schwim­mers, ein Hil­fe­kurs und eine Funk­schu­lung geplant. Die Orts­grup­pe Wai­schen­feld freut sich auf eine son­ni­ge, vor allem unfall­freie Badesaison.