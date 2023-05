Ein vol­les Haus hat dem Stamm­ba­cher Wei­ßen­stein­ver­ein ein Vor­trags­abend mit Diet­mar Rei­chel beschwert. Dabei ging um das wahr­lich dra­ma­ti­sche Leben des Mau­rers und Leh­rers Johann Hüb­ner, der 1809 in der Kropf­müh­le unweit von Weicken­reuth zur Welt kam und 1867 an sei­ner letz­ten Leh­rer-Stel­le in Wül­fers­reuth (heu­te ein Orts­teil von Bischofs­grün) verstarb.

Grund­la­ge der Erzäh­lun­gen von Hei­mat­for­scher und Buch­au­tor Diet­mar Rei­chel waren die rund 200 Jah­re alten hand­schrift­li­chen Auf­zeich­nun­gen von Johann Hüb­ner, die Rei­chel – jahr­zehn­te­lang selbst Leh­rer an der Stamm­ba­cher Volks­schu­le – vor eini­gen Jah­ren beschenkt bekam.

Die Erleb­nis­se Hüb­ners schil­dern eine har­te Zeit, in der der gläu­bi­ge Christ Hüb­ner zeit­lich als Mau­rer beim Stamm­ba­cher Bau­ge­schäft Ehr­ler und Leh­rer in Weicken­reuth tätig war. Dafür pen­del­te er zu Fuß zwi­schen sei­nem zwi­schen­zeit­li­chen Wohn­ort Pul­schnitz­berg, Weicken­reuth und Stamm­bach. Diet­mar Rei­chel hat­te extra nach­ge­rech­net: „Allei­ne für sei­nen Beruf als Leh­rer ist er in 20 Jah­ren rund 63.000 Kilo­me­ter zu Fuß gegangen.“

Diet­mar Rei­chel bezeich­ne­te die Unter­la­gen Hüb­ners als „wich­ti­ge Infor­ma­ti­on über das täg­li­che Leben der Men­schen in die­ser Zeit“. Wie die gut 60 Besu­cher des Vor­trags­abends, so war auch Diet­mar Rei­chel aufs Neue tief beein­druckt von dem, was Johann Hüb­ner nie­der­ge­schrie­ben hat: „Wir müs­sen ihm dank­bar sein, dass er sein Leben vor uns aus­ge­brei­tet hat.“ Nur zu ger­ne wür­de Diet­mar Rei­chel das histo­risch wert­vol­le Schrift­stück als Teil eines Gemein­de­ar­chi­ves sehen – aber lei­der, das beton­te der ehe­ma­li­ge Leh­rer, sei sei­nem Wunsch noch nicht ent­spro­chen worden.

Arnold Kau­per, stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der des Wei­ßen­stein­ver­eins, dan­ke Diet­mar Rei­chel für einen span­nen­den Abend mit Stamm­ba­cher Lokal­ge­schich­te. Zu Beginn des Vor­trags durf­te Kau­per noch drei Per­so­na­li­en ver­kün­den: Bert­hold Köh­ler wur­de für 25 Jah­re Mit­glied­schaft zum Wei­ßen­stein­ver­ein aus­ge­zeich­net; Cor­ne­lia und Jef­frey Ströß­ner waren zwei Neu­mit­glie­der mit ganz beson­ders wei­ter Anrei­se aus München.

Aktu­el­le Termine

Zwei neue Ter­mi­ne hat der Wei­ßen­stein­ver­ein eben­falls zu vermelden: