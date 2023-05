Am Sonn­tag, 21. Mai um 18 Uhr, lädt der Natur- und Kräu­ter­dorf­ver­ein zu einem Vor­trag von Adri­an Roß­ner in das Haus der Kräu­ter, Kem­nather Stra­ße 3 in Nagel, ein. „Gegen alles ist ein Kraut gewach­sen“ ist das The­ma und tat­säch­lich spiel­ten Pflan­zen einst auch im Volks­glau­ben unse­rer Hei­mat eine wich­ti­ge Rol­le. Adri­an Roß­ner wirft mit sei­ner unüber­treff­li­chen hum­vor­vol­len Art einen Blick auf die wich­tig­sten Vor­stel­lun­gen des Volks­glau­bens und auf alte Rezep­te, die vor dem Bösen schüt­zen soll­ten. Der Natur- und Kräu­ter­dorf­ver­ein freut sich auf euren Besuch!

Das könn­te Sie eben­falls interessieren: Kräu­ter­dorf Nagel – Wild­kräu­t­er­wan­de­run­gen am 14. Mai 2023 Die Teil­neh­mer ler­nen die fas­zi­nie­ren­de Welt der Wild­kräu­ter an ihren natür­li­chen Wuchs­or­ten ken­nen. Sie erfah­ren wäh­rend der Wan­de­rung Wis­sens­wer­tes über… Kos­me­tik­kurs im Kräu­ter­dorf Nagel: Hydro­la­te und ihre Vor­tei­le Ein Schatz auf der Früh­lings­wie­se für dei­ne Haut. Ich hole mir die Wie­sen­kräu­ter in die Kos­me­tik­ta­sche. Im Kurs lernst du,…