Die Volks­hoch­schu­le (vhs) Bam­berg Stadt bie­tet in Koope­ra­ti­on mit der BiBA (Bio­di­ver­si­tät Bam­berg) am Sams­tag, 17. Juni, von 10 bis 13 Uhr den Work­shop „Land­Art-Kunst trifft Arten­viel­falt“ an. Unter Anlei­tung wer­den im Hain Natur­ma­te­ria­li­en gesam­melt und dar­aus ver­gäng­li­che Kunst­wer­ke geschaf­fen. Mit Foto­ap­pa­rat oder Han­dy wird der kunst­voll arran­gier­te Arten­reich­tum in Bam­bergs grü­ner Lun­ge fest­ge­hal­ten. Der Kurs fin­det bei „fast“ jedem Wet­ter statt und ist für Jugend­li­che ab 12 Jah­ren und Erwach­se­ne glei­cher­ma­ßen geeig­net. Mehr Infos und Anmel­dung mit Kurs­num­mer 1513 auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder unter Tele­fon 0951/87–1108.