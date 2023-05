Orchi­deen, Wach­hol­der­hän­ge und Hochlandrinder

Land­kreis Lich­ten­fels – Erst­ma­lig in die­sem Jahr bie­tet die Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain•Jura am Sams­tag, 20. Mai 2023, ab 13 Uhr die geführ­te Erleb­nistour „Genuss bei den Hoch­land­rin­dern“ an.

Los geht es im Lau­ter­grund vom Wan­der­park­platz in Hors­dorf zu Fuß hin­auf Rich­tung Staf­fel­berg. Ent­lang der Strecke erklärt die Exper­tin die land­schaft­li­chen Beson­der­hei­ten des Got­tes­gar­tens. Mit etwas Glück kön­nen bereits beim Auf­stieg die ersten hei­mi­schen Orchi­deen begut­ach­tet werden.

Beim Besuch der Wei­de der Hoch­land­rin­der infor­miert Direkt­ver­mark­te­r­in Adel­gun­de Gagel über die exten­si­ve Land­wirt­schaft und die Arbeit mit ihren Tie­ren. Bei regio­na­len Köst­lich­kei­ten und regio­na­len Pro­duk­ten der Genuss­bot­schaf­te­rin Adel­gun­de Gagel fin­det die Erleb­nistour am Staf­fel­berg ihren Ausklang.

Details zur Erleb­nistour „Genuss bei den Hochlandrindern“:

Exper­ten­füh­rung: Pflan­zen und Tie­re der Wachol­der­hän­ge; Begeg­nung und Pick­nick mit Spe­zia­li­tä­ten von Hoch­land­rin­dern; 20. Mai 2023 ab 13 Uhr; Dau­er ca. 3,5 Stun­den, Strecke ca. 8 km; Kosten 33,00 € pro Per­son; Gelän­de­taug­li­ches Schuh­werk notwendig.

Anmel­dun­gen sind ab sofort auf der Home­page der Volks­hoch­schu­le des Land­kreis unter www​.vhs​-lif​.de mög­lich. Alle wei­te­ren geführ­ten Erleb­nistou­ren fin­den Sie im Ver­an­stal­tungs­ka­len­der für den Land­kreis Lich­ten­fels (www​.kalen​der​.ober​main​-jura​.de) sowie in der dazu­ge­hö­ri­gen Bro­schü­re, die kosten­los unter www​.ober​main​-jura​.de zum Down­load zur Ver­fü­gung steht und im Land­rats­amt Lich­ten­fels und den Tou­rist Infor­ma­tio­nen im Land­kreis erhält­lich ist (Kon­takt: info@​obermain-​jura.​de, 09571 18–9292).