„Mehr als eine Brücke“: Neu­bau in Gundelsheim

Unter dem Mot­to „Wir im Quar­tier“ dreht sich in die­sem Jahr alles um den Fuß­gän­ger­steg Gun­dels­heim über den Lei­ten­bach, der neu gestal­tet wer­den soll. Nach­dem am Frei­tag, dem 12.05.2023 die Jury zum Rea­li­sie­rungs­wett­be­werb „Mehr als eine Brücke“ tagt, kön­nen am Sams­tag, dem 13. Mai, bereits die Ergeb­nis­se in der Büche­rei Gun­dels­heim begut­ach­tet werden.

Die gemein­schaft­li­che Auf­ga­be für Bund, Län­der und Kom­mu­nen ist es nach­hal­ti­ge Zukunfts­lö­sun­gen zu ent­wickeln und ein attrak­ti­ves Lebens­um­feld in guter Nach­bar­schaft umzu­set­zen. Die Städ­te­bau­för­de­rung war und ist für die Umset­zung aller bis­he­ri­gen und kom­men­den Pro­jek­te in Gun­dels­heim ein wich­ti­ger Bestand­teil. Ohne eine der­ar­ti­ge finan­zi­el­le Unter­stüt­zung kann eine Gemein­de wie Gun­dels­heim nicht so eine Ent­wick­lung machen. Im Rah­men der aktu­el­len Pla­nun­gen wird nicht nur ein neu­er Über­weg ent­ste­hen, son­dern auch die Frei­flä­chen in die­sem Bereich neu gestal­tet – ins­ge­samt kön­nen sich am Wett­be­werb acht Büros betei­li­gen. Der beste Ent­wurf soll dann umge­hend rea­li­siert werden.

Bür­ger­mei­ster Jonas Merz­bach­er lädt von 14 bis 16 Uhr zu einem Infor­ma­ti­ons­nach­mit­tag mit Kaf­fee und Kuchen in die Büche­rei, Bach­stra­ße 12 ein. Bei schö­nem Wet­ter kann der Kaf­fee vor der Büche­rei mit Blick auf den alten Steg genos­sen wer­den. Anmel­dung ist erwünscht, aber nicht not­wen­dig: poststelle@​gemeinde-​gundelsheim.​de oder 0951 9444415.