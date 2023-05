Seit gut einem Jahr gibt es nun die Mobil­sta­tio­nen in Bau­nach, Zap­fen­dorf und Gun­dels­heim – Zeit für den Tag der offe­nen Mobil­sta­tio­nen: Am heu­ti­gen Frei­tag, dem 12. Mai 2023 laden die drei Bür­ger­mei­ster Tobi­as Rop­pelt, Micha­el Sen­ger und Jonas Merz­bach­er zeit­gleich von 13 bis 16 Uhr ein, den ersten Geburts­tag der Mobil­sta­ti­on zu fei­ern und die Ange­bo­te aktiv aus­zu­pro­bie­ren. Selbst­ver­ständ­lich schaut auch Land­rat Johann Kalb an den drei Stand­or­ten ein­mal vorbei.

Als zen­tra­le Ange­bo­te ste­hen zur Ver­fü­gung: siche­res Fahr­rad­par­ken auch für teu­re Räder, kosten­lo­se Schließ­fä­cher mit eBike-Lade­mög­lich­keit, Kosten­lo­se Rad­ser­vice-Sta­ti­on, Lade­mög­lich­keit für eAu­tos und Ele­men­te zur Infor­ma­ti­on und Ori­en­tie­rung. Ange­bo­ten wer­den eine kosten­lo­se klei­ne Fahr­rad­in­spek­ti­on und eBike-Test­fahr­ten in Zusam­men­ar­beit mit A&S Rad Kem­mern, Mes­sing­schla­ger Bau­nach und Fahr­rad Wun­ner Zap­fen­dorf. Gut­schei­ne für einen Monat Gra­tis-Nut­zung der Fahr­rad­ga­ra­ge, ein klei­ner Imbiss und Geträn­ke sowie kosten­lo­ses Eis für Kin­der ste­hen bereit.