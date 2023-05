Am kom­men­den Frei­tag, 12. Mai 2023, beginnt in Bam­berg im Sta­di­on­bad, dem Frei­bad Gau­stadt und in der Hain­ba­de­stel­le die Frei­bad­sai­son. An den Öff­nungs­zei­ten und Ein­tritts­prei­sen ändert sich gegen­über der ver­gan­ge­nen Sai­son nichts.

Sta­di­on­bad

Neu­ig­kei­ten gibt jedoch aus dem Sta­di­on­bad: Hier über­nimmt ein neu­es Team den Betrieb des Kiosks. Das Sta­di­on­bad öff­net ab dem 12. Mai mon­tags bis frei­tags um 6.30 Uhr, am Wochen­en­de und an Fei­er­ta­gen um 8 Uhr. Abends schließt das Sta­di­on­bad täg­lich um 20 Uhr. Beim Ein­tritt vor 9.30 Uhr und nach 18.30 Uhr gilt der „1 für 1“-Tarif, mit dem man sich eine Stun­de lang für einen Euro abküh­len kann.

Bei anhal­tend schlech­tem Wet­ter bie­tet der Sport- und Frei­zeit­be­reich des Bam­ba­dos eine Aus­weich­mög­lich­keit. Grund­la­ge hier­für ist die Wet­ter­vor­her­sa­ge der kom­men­den sie­ben Tage: Sind jeweils don­ners­tags für die kom­men­den sie­ben Tage an der Mehr­zahl der Tage Tem­pe­ra­tu­ren von weni­ger als 15 Grad oder eine Regen­wahr­schein­lich­keit von mehr als 70 Pro­zent vor­aus­ge­sagt, bleibt das Sta­di­on­bad geschlos­sen, statt­des­sen öff­net das Hallenbad.

Wel­ches der Bäder geöff­net ist, erfah­ren Gäste auf der Inter­net­sei­te www​.stadt​wer​ke​-bam​berg​.de/​b​a​e​der.

Hal­len­bad

Das Hal­len­bad ist außer für den Schul- und Ver­eins­sport bei schö­nem Wet­ter geschlos­sen. Dem­entspre­chend bleibt dort auch die Küche zu. Ver­zich­ten müs­sen Gäste auf das kuli­na­ri­sche Ange­bot von André Fran­ke und sei­nem Team dann aber nicht mehr. Er über­nimmt ab sofort den Frei­bad­ki­osk. Die Sau­na (inkl. Gastro­no­mie) ist im Som­mer von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet.

Frei­bad Gaustadt

Ver­eins­schwim­men am Mor­gen – Das Frei­bad am Michels­ber­ger Wald ist außer­halb der Feri­en mon­tags bis frei­tags ab 13 Uhr, in den Feri­en ab 10 Uhr und sams­tags, sonn­tags und an Fei­er­ta­gen ab 8 Uhr geöff­net. Abends schließt es täg­lich um 20 Uhr. Zwi­schen 6.30 und 9 Uhr kön­nen Ver­eins­mit­glie­der der „Freun­de des Gau­stadter Frei­bads e. V.“ wie­der ihre Bah­nen zie­hen. Auch im Frei­bad Gau­stadt gilt mor­gens vor 9.30 Uhr (am Wochen­en­de) und abends nach 18.30 Uhr der „1 für 1“- Tarif.

Wie jedes Jahr ändert die Bus­li­nie 916 zum Sai­son­start ihre Rou­te und hält direkt vor dem Bad an der Hal­te­stel­le „Frei­bad Gaustadt“.

Hain­bad

Das Hain­bad ist bereit für die neue Sai­son – Das Hain­bad ist täg­lich von 9 bis 20 Uhr geöff­net. Den Ein­stand im Kiosk hat der „Hai­ner“ letz­tes Jahr erfolg­reich gemei­stert und so kön­nen sich hung­ri­ge und dur­sti­ge Gäste im Hain­bad auch in die­sem Jahr dar­auf ver­las­sen, dass sie beim Team von Kun­ni-Betrei­ber Kajet­an Glückert fün­dig werden.

Mit der Geld­wert­kar­te gün­sti­ger ins Frei­bad Wer die Frei­bä­der regel­mä­ßig besucht, soll­te sich noch vor der Frei­bad­sai­son eine Geld­wert­kar­te besor­gen oder die bestehen­de auf­la­den, um sich einen attrak­ti­ven Rabatt auf den Ein­zel­ein­tritt in allen Bädern inkl. dem Hain­bad zu sichern. Wei­te­rer Vor­teil der Geld­wert­kar­te: man gelangt direkt über das Dreh­kreuz ins Bad und muss sich nicht an der Kas­se anstel­len. Die Kar­te ist über­trag­bar, fle­xi­bel nutz­bar und gegen Ver­lust abgesichert.

Alle Infos zu den Bam­ber­ger Frei­bä­dern gibt es auch im Inter­net unter www​.stadt​wer​ke​-bam​berg​.de/​b​a​e​der