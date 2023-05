Der 26. Mai 2023 ist ein Tag für sport­li­che Höhen­flie­ger. Zu die­ser Aus­sa­ge könn­te kei­ne Loca­ti­on bes­ser pas­sen als die, an der die Sport­ler­eh­rung des Land­krei­ses Bay­reuth in die­sem Jahr statt­fin­det. An den Och­sen­kopfschan­zen in Bischofs­grün wird Land­rat Flo­ri­an Wie­demann näm­lich ab 17.30 Uhr ins­ge­samt 150 Sport­le­rin­nen und Sport­ler sowie 13 Ver­eins­funk­tio­nä­re für deren her­aus­ra­gen­de Lei­stun­gen aus­zeich­nen. Die zu Ehren­den erhal­ten ihre Medail­len und Urkun­den im Aus­lauf­be­reich der Schanzen.

„Wir freu­en uns sehr, unse­re Sport­hel­den in die­sem Jahr vor die­ser außer­ge­wöhn­li­chen Kulis­se aus­zeich­nen zu dür­fen. Die Och­sen­kopfschan­zen sind nicht nur ein tou­ri­sti­sches High­light unse­rer Regi­on, sie bil­den auch eine bedeu­ten­de Wett­kampf­stät­te für Ski­sprin­ge­rin­nen und Ski­sprin­ger. In so einem Ambi­en­te macht eine sol­che Ehrung gleich noch viel mehr Spaß“, betont Land­rat Flo­ri­an Wiedemann.

Umrahmt wird die Sport­ler­eh­rung 2023 erneut von sport­li­chen Auf­trit­ten. Unter ande­rem die Ski­sprin­ge­rin­nen und Ski­sprin­ger des SC Bischofs­grün wer­den ihr Kön­nen live unter Beweis stel­len, außer­dem wird nach dem offi­zi­el­len Teil noch ein klei­ner Wett­kampf anste­hen. Alle Anwe­sen­den wer­den die Mög­lich­keit haben, drei Mal auf Sei­te 2 von 2 eine Fuß­ball-Dart­schei­be zu schie­ßen. Auf die drei Teil­neh­mer mit der höch­sten Punkt­zahl war­ten dabei tol­le Preise.