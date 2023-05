Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de fan­den in Erlan­gen die Süd­deut­schen Jahr­gangs­mei­ster­schaf­ten im Schwim­men statt. Simon Brug­ger (Jahr­gang 2009) vom Schwimm­ver­ein Bay­reuth wuss­te hier zu gefal­len und bewies, dass er auch bei den Deut­schen Jahr­gangs­mei­ster­schaf­ten, die in 2 Wochen in Ber­lin statt­fin­den, ganz vor­ne mit­mi­schen kann. Nach sei­nem süd­deut­schen Titel­ge­winn im Febru­ar über 800m Frei­stil konn­te er auch sei­ne Best­zeit über 400m Frei­stil noch ein­mal ver­bes­sern und durf­te sich in 4.17,02 min. über den Titel­ge­winn in sei­nem Jahr­gang freuen.

Eine wei­te­re per­sön­li­che Best­zeit absol­vier­te er über 200m Frei­stil – hier schlug er in 2.03,35 min. an und ver­pass­te den Sprung auf das Sie­ger­po­dest um nur 2 Zehn­tel­se­kun­den. Bei sei­nem Start über 100m Frei­stil been­de­te er das Ren­nen an Posi­ti­on 7.