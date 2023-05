An der Rup­p­recht­schu­le sind über 1530 Euro für hilfs­be­dürf­ti­ge Men­schen in Syri­en und der Tür­kei zusammengekommen.

Die Schul­fa­mi­lie der Rup­p­recht­schu­le hat mit gro­ßer Betrof­fen­heit die ver­hee­ren­den Erd­be­ben in Syri­en und der Tür­kei ver­folgt. Die Schul­lei­tung, Leh­re­rin­nen und Leh­rer sowie Eltern und Schüler:innen haben des­halb kur­zer­hand gemein­sam eine Spen­den­ak­ti­on orga­ni­siert. Von den Eltern wur­de Kuchen gebacken, der gegen Spen­de von den Schü­le­rin­nen und Schü­lern ver­zehrt wer­den konn­te. So kamen ins­ge­samt über 1530 Euro zusammen.

Den Spen­den­scheck nahm nun Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke aus den Hän­den von Schü­le­rin­nen und Schü­lern sowie Kon­rek­to­rin Annet­te Schil­ling ent­ge­gen. Star­ke bedank­te sich bei den Schü­le­rin­nen und Schü­lern und allen Betei­lig­ten für die tol­le Akti­on: „Mit eurem Ein­satz tragt ihr dazu bei, dass wir von Bam­berg aus den in Not gera­te­nen Men­schen in Syri­en und der Tür­kei hel­fen können.“

Die Spen­den wer­den über das Spen­den­kon­to „Bam­berg hilft Erd­be­ben­op­fern“ der Stadt Bam­berg an die Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen, die in Syri­en und der Tür­kei im Ein­satz sind, verteilt.