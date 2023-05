Prä­si­dent des Ober­lan­des­ge­richts Schmitt: „Eine rei­bungs­lo­se Zusam­men­ar­beit zwi­schen Nota­ri­at und Justiz dient dem Funk­tio­nie­ren unse­res Rechtsstaats“

„Eine rei­bungs­lo­se Koope­ra­ti­on zwi­schen den Nota­rin­nen und Nota­ren sowie der Justiz ist im Inter­es­se der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. Die gute Zusam­men­ar­beit im Bezirk des Ober­lan­des­ge­richts Bam­berg lei­stet auch einen Bei­trag zur Siche­rung des Rechts­staats“. Mit die­sen Wor­ten begrüß­te der Prä­si­dent des Ober­lan­des­ge­richt Bam­berg Lothar Schmitt eine 25köpfige Grup­pe von Nota­rin­nen und Nota­ren im Zen­tral­ju­stiz­ge­bäu­de am Wil­helms­platz in Bam­berg. Er freue sich, die Nota­rin­nen und Nota­re per­sön­lich durch das Justiz­ge­bäu­de füh­ren zu kön­nen. Wich­tig sei ihm neben der Füh­rung aber auch der anschlie­ßen­de Mei­nungs­aus­tausch, bei dem in unge­zwun­ge­ner Atmo­sphä­re gemein­sa­me The­men erör­tert wer­den können.

Der Vize­prä­si­dent der Lan­des­no­tar­kam­mer Bay­ern, der Bam­ber­ger Notar Dr. Peter Wirth, dank­te Prä­si­den­ten Schmitt für den freund­li­chen Emp­fang. Auch aus sei­ner Sicht ver­lau­fe die Zusam­men­ar­beit mit der Justiz im Bezirk des Ober­lan­des­ge­richts Bam­berg rei­bungs­los und hoch­pro­fes­sio­nell. Die Nota­rin­nen und Nota­re sei­en hier­für sehr dankbar.

An eine aus­führ­li­che Füh­rung durch das Gebäu­de des Ober­lan­des­ge­richts schloss sich ein Mei­nungs­aus­tausch in der histo­ri­schen Biblio­thek des Zen­tral­ju­stiz­ge­bäu­des an. In die­sem Rah­men wies der Prä­si­dent des Ober­lan­des­ge­richts Lothar Schmitt auch auf die durch das Ober­lan­des­ge­richt gepfleg­te Erin­ne­rungs­kul­tur hin. Er freue sich, dass auch die Nota­rin­nen und Nota­re des Bezirks zukünf­tig an den Gedenk­ver­an­stal­tun­gen und Kranz­nie­der­le­gun­gen teil­neh­men werden.