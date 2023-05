Die Kreis­grup­pe Forch­heim des Bund Natur­schutz in Bay­ern e.V. (BN) fei­ert in die­sem Jahr ihr 50jähriges Jubi­lä­um. Aus die­sem Anlass wer­den am Sonn­tag, dem 14.5.2023 im gan­zen Land­kreis inter­es­san­te Füh­run­gen und Tou­ren ange­bo­ten, bei denen die Teil­neh­mer die Schön­heit unse­rer Hei­mat erle­ben kön­nen. Die Ver­an­stal­tun­gen sind kostenlos.

Fol­gen­de Exkur­sio­nen sind geplant:

Orts­grup­pe Ehren­bürg: Vogel­stim­men­wan­de­rung mit N. Braun, 6 Uhr, Treff­punkt: Wal­ber­la­park­platz in Kirch­eh­ren­bach, Infos unter 09191/96659

Stadt­gar­ten­amt Forch­heim: Rund­gang durch die Forch­hei­mer Parks und Grün­an­la­gen mit Gar­ten­amts­lei­ter Andre­as Geck und Stadt­füh­rer, 10–11.30 Uhr, Treff­punkt: Rat­haus­platz Forchheim

Orts­grup­pe Grä­fen­ber­ger Ober­land: Füh­rung durch den natur­na­hen Gar­ten bei Alfons Traut­ner, 11 Uhr, Anmel­dung bit­te unter graefenberger-​oberland@​bund-​naturschutz.​de

Orts­grup­pe Neun­kir­chen: Wald­füh­rung für Fami­li­en mit Kin­dern, Treff­punkt: Park­platz Wald­kin­der­gar­ten Neun­kir­chen am Brand, 14–16 Uhr, 0152/27850480

Orts­grup­pe Hau­sen-Herolds­bach: Fahr­rad­tour zu den Bio­to­pen der Orts­grup­pe. Treff­punkt 14 Uhr auf dem Dorf­platz. Nähe­re Aus­kunft: Ste­fan Schmors 09190/2151010

Orts­grup­pe Eggols­heim-Hal­lern­dorf: Erkun­dung des NSG Büg bei Eggols­heim, Treff­punkt: Lidl-Park­platz Neu­ses, 15 ‑17 Uhr, Infos unter 09545/1069

Text: Dr. Ulrich Buch­holz, Rot­raud Krüger