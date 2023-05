Zuschüs­se der Lan­des­stif­tung für Baudenkmäler

Zur Reno­vie­rung der Wall­fahrts­kir­che St. Moritz bei Leu­ten­bach hat die Baye­ri­sche Lan­des­stif­tung einen Zuschuss in Höhe von 3.900 Euro gege­ben. Von den Kosten für die Turm­re­pa­ra­tur und die Innen­re­no­vie­rung in Höhe von über 72.000 Euro waren 46.000 Euro zuwen­dungs­fä­hig, hat das Lan­des­amt für Denk­mal­pfle­ge errech­net. „Dafür hat das Fach­res­sort einen pro­zen­tua­len Zuschuss in Höhe von 8,5% gewährt“, erläu­tert der Forch­hei­mer Abge­ord­ne­te Micha­el Hof­mann. „Mit den Arbei­ten an der auf dem Berg­hang ste­hen­den Kir­che wur­de nicht nur die Sub­stanz erhal­ten, es wur­den auch vie­le Kunst­wer­ke fach­ge­recht restau­riert. Damit erhält die Pfar­rei Leu­ten­bach ein beson­ders schö­nes Bau­werk für die Nach­welt“, fin­det der Abge­ord­ne­te loben­de Worte.

Kir­chen­pfle­ger Rein­hardt Weber erklärt dazu: „Die Restau­rie­rung wur­de im Jahr 2021 durch eine Befund­un­ter­su­chung vor­be­rei­tet und brach­te in die­sem Jahr wäh­rend der Reno­vie­rungs­ar­bei­ten an vie­len Stel­len eine voll­kom­men anders gear­te­te Far­big­keit zum Vor­schein. An den Innen­wän­den und hin­ter dem Altar konn­ten bild­li­che Fas­sungs­re­ste gefun­den und an einer Stel­le in der Sakri­stei erhal­ten wer­den, die bele­gen, dass die Wän­de von St. Moritz in der Ver­gan­gen­heit umfang­rei­che Wand­ma­le­rei­en auf­wie­sen. Nach den umfang­rei­chen Putz- und Maler­ar­bei­ten bil­de­ten schließ­lich die kon­ser­va­to­ri­sche Restau­rie­rung der Altä­re und Devo­tio­na­li­en, wie Kreu­ze, Kru­zi­fi­xe, Figu­ren und Bild­nis­se aber auch der schö­nen Ker­zen­leuch­ter den Abschluss.“

Neben der Bezu­schus­sung der Arbei­ten an der St. Moritz­kir­che wer­den noch zwei pri­va­te Sanie­rungs­maß­nah­men von Bau­denk­mä­lern durch die Baye­ri­sche Lan­des­stif­tung unter­stützt. „Für die Sanie­rung eines orts­bild­prä­gen­den Neben­ge­bäu­des in Pinz­berg gibt es 4.300 Euro, für die Fas­sa­den­sa­nie­rung eines Anwe­sens mit regio­na­ler Bedeu­tung in Eggols­heim 3.000 Euro“, infor­miert der Stimm­kreis­ab­ge­ord­ne­te Micha­el Hofmann.