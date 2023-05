Die Baye­ri­sche Lan­des­stif­tung unter­stützt wie­der Denk­mal­sa­nie­run­gen in Bam­berg. Wie die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml mit­teilt, hat der Stif­tungs­rat über eine hal­be Mil­li­on Euro für sechs Bau­maß­nah­men in der Welt­erbe­stadt bewilligt.

Zuschüs­se flie­ßen für die Sanie­rung des Barock­flü­gels von Schloss Gey­ers­wörth (305.000 Euro), des ehe­ma­li­gen „Sound-n-Arts“-Gebäudes in der Sand­stra­ße (152.000 Euro), eines Anwe­sens in Wil­densorg (27.200 Euro), eines ehe­ma­li­gen Feld­hü­ter­häus­chens beim Milch­weg (15.300 Euro), eines Pri­vat­an­we­sens im Hain­ge­biet (12.900 Euro) und der Seba­stia­nika­pel­le (3.400 Euro). „Histo­ri­sche Bau­denk­mä­ler sind Zeit­zeu­gen und strah­len ein beson­de­res Flair aus. Doch ein Denk­mal zu erhal­ten, ist mit erheb­li­chen Mühen und oft auch mit hohen Inve­sti­tio­nen ver­bun­den. Des­halb set­ze ich mich ger­ne dafür ein, dass wir Sanie­rungs­pro­jek­te über unse­re Baye­ri­sche Lan­de­stif­tung unter­stüt­zen“, so Huml.