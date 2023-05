Land­kreis Bam­berg – Die Baye­ri­sche Lan­des­stif­tung för­dert erneut acht Pro­jek­te in der Regi­on. Wie der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Hol­ger Dre­mel (CSU) mit­teilt, erhal­ten Sanie­rungs­maß­nah­men in Paus­dorf, Brei­ten­güß­bach, Recken­dorf, Burg­wind­heim, Scheß­litz, Lit­zen­dorf und Amp­fer­bach Zuschüs­se in Höhe von über 53-tau­send Euro.

Für die Reno­vie­rung und den Umbau eines Anwe­sens in Paus­dorf (Gde. Scheß­litz) gewährt die Lan­des­stif­tung Mit­tel in Höhe von 20.600€. Die Kern­sa­nie­rung eines Anwe­sens in Brei­ten­güß­bach erhält eine Zuwen­dung in Höhe von 12.700 Euro.

Für die Fenst­er­sa­nie­rung eines Anwe­sens in Recken­dorf stellt die Baye­ri­sche Lan­des­stif­tung ins­ge­samt 7.100 € zur Ver­fü­gung. Für die Außen­sa­nie­rung eines Anwe­sens in Burg­wind­heim wird ein Zuschuss in Höhe von 4.900 € bewilligt.

Die Dach­sa­nie­rung eines Anwe­sens in Scheß­litz erhält För­der­gel­der in Höhe von 2.600 €. Für die Fenst­er­sa­nie­rung der Kath. Pfarr­kir­che St. Wen­zes­laus Lit­zen­dorf stellt die Baye­ri­sche Lan­des­stif­tung 2.150 € zur Verfügung.

Die Kath. Kir­chen­stif­tung Kreuz­erhö­hung erhält für die Innen­sa­nie­rung der Kath. Kura­tie­kir­che Kreuz­erhö­hung in Amp­fer­bach (Gde. Bur­ge­brach) einen wei­te­ren Zuschuss in Höhe von 2.000 €. Die Gesamt­mit­tel belau­fen sich hier damit auf 52.000€.

Und für die Dach­sa­nie­rung eines Anwe­sens in Scheß­litz erhält der Antrag­stel­ler För­der­mit­tel in Höhe von 1.275 €.

Seit inzwi­schen über 50 Jah­ren ver­folgt die Baye­ri­sche Lan­des­stif­tung als rechts­fä­hi­ge Stif­tung des öffent­li­chen Rechts gemein­nüt­zi­ge und mild­tä­ti­ge Zwecke auf sozia­lem und kul­tu­rel­lem Gebiet.

„Die Baye­ri­sche Lan­des­stif­tung ist vor allem bei der Sanie­rung histo­ri­scher Bau­denk­mä­ler ein wich­ti­ger För­der­part­ner. Ich freue mich wirk­lich sehr über die nun bewil­lig­ten För­der­mit­tel. Ein kul­tu­rell bedeu­ten­des, histo­ri­sches Gebäu­de zu erhal­ten kostet nicht sel­ten mehr Geld und Ner­ven, als ein Neu­bau. Die baye­ri­sche Lan­des­stif­tung unter­stützt die­se Maß­nah­men, die unse­re Hei­mat in beson­de­rer Wei­se auf­wer­ten bzw. attrak­tiv für die Zukunft machen. Mein Dank gilt glei­cher­ma­ßen den Bau­her­ren für ihr Enga­ge­ment und den Ver­ant­wort­li­chen der Lan­des­stif­tung für die Unter­stüt­zung“, so Dremel.