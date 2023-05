Zu sei­nem bereits zur Tra­di­ti­on gewor­de­nen Kon­zert am Vor­abend von Chri­sti Him­mel­fahrt laden die Strei­cher der Kreis­mu­sik­schu­le in die­sem Jahr in das Bür­ger­haus Lech­ner Bräu in Bau­nach ein. Unter dem Mot­to Som­mer­nachts­traum erklin­gen u.a. Wer­ke von Men­dels­sohn Bar­thol­dy, Grieg und Hän­del. Gestal­tet wird das Kon­zert von den Ensem­bles Klei­ne Land­strei­cher, dem Strei­cher­vor­or­che­ster, dem Cel­lo­en­sem­ble, einem Streich­trio sowie vom Musikschulorchester.

Som­mer­nachts­traum in Baunach