Regio­nal­bi­schö­fin Doro­thea Grei­ner und Staats­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber ermu­ti­gen kirch­li­che und dia­ko­ni­sche Trä­ger zur Teil­nah­me am Pro­jekt „Got­tes Gar­ten“ im Rah­men des seit fünf Jah­ren bestehen­den Blüh­pak­tes Bay­ern. Das Jubi­lä­um wur­de in Schloss Sass­an­fahrt in Hirschaid gefei­ert. Doro­thea Grei­ner betont: „Es ist ganz ein­fach mit­zu­ma­chen: Kir­chen­ge­mein­den und dia­ko­ni­sche Trä­ger erhal­ten unkom­pli­ziert Bera­tung und auch finan­zi­el­le Unter­stüt­zung. Das Ergeb­nis lohnt: Es ent­steht auf Flä­chen von Kir­che und Dia­ko­nie attrak­ti­ver Lebens­raum für Tie­re, Pflan­zen und die Men­schen – eben ein blü­hen­der „Got­tes Gar­ten“, in dem sich die Arten­viel­falt der Schöp­fung rege­ne­riert und zeigt!“

Mit dem Pro­jekt sol­len mehr kirch­li­che und dia­ko­ni­sche Flä­chen natur­nah und insek­ten­freund­lich ange­legt und gepflegt und somit mehr Lebens­räu­me für die hei­mi­sche Flo­ra und Fau­na geschaf­fen wer­den. Kir­chen­ge­mein­den, kirch­li­che und dia­ko­ni­sche Trä­ger aus ganz Bay­ern kön­nen sich am Pro­jekt betei­li­gen und ihre Frei- und Umgriffs­flä­chen natur­nah gestal­ten. Dafür ist auf Antrag eine finan­zi­el­le Unter­stüt­zung mög­lich. Die Trä­ger der jewei­li­gen Ein­zel­maß­nah­men kön­nen sich um eine finan­zi­el­le Unter­stüt­zung in Form von Pau­scha­len für eine Erst­be­ra­tung zur natur­na­hen Gestal­tung von Außen­flä­chen (max. 500 €) und/​oder die Umge­stal­tung (max. 1000 €) bewerben.