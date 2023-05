CSU Strul­len­dorf setzt bei Vor­stand auf Kontinuität

Das Mit­glie­der­vo­tum ist ein­deu­tig: Bei sei­ner Vor­stands­be­set­zung setzt der CSU Orts­ver­band Strul­len­dorf auf Kon­ti­nui­tät. Ein­stim­mig wur­de der Orts­vor­sit­zen­de Mat­thi­as Mot­zel bei der Jah­res­haupt­ver­samm­lung im Amt bestä­tigt. Eben­so wur­den als Stell­ver­tre­ten­der Orts­vor­sit­zen­der Phil­ipp Spör­lein, als Schatz­mei­ste­rin Jas­mi­ne Uze­li­no und als Schrift­füh­rer Mar­kus Metz­ner ein­stim­mig wie­der­ge­wählt. Unter­stützt wird das Quar­tett in Zukunft von New­co­mer Robert Göb­hardt, der als wei­te­rer Stell­ver­tre­ter fungiert.

In den letz­ten zwei Jah­ren konn­te der Orts­ver­band einen deut­li­chen Zuwachs an Mit­glie­dern ver­zeich­nen. Beson­ders erfreu­lich sei dabei, dass gleich drei Mit­glie­der im JU-Alter hin­zu­ge­kom­men sind, so der Ortsvorsitzende.

Sil­ber­horn rich­tet Blick nach Ber­lin, Spör­lein spricht zu aktu­el­len The­men im Gemeinderat

Im Rah­men der Jah­res­haupt­ver­samm­lung rich­te­te MdB Tho­mas Sil­ber­horn den Blick in die Haupt­stadt und berich­te­te über aktu­el­le The­men aus dem poli­ti­schen Ber­lin. Eben­so berich­te­te der Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de der Strul­len­dor­fer CSU Phil­ipp Spör­lein aus dem Gemein­de­rat und zog eine „Halb­zeit­bi­lanz“ für die aktu­el­le Wahl­pe­ri­ode. „Wir sind die trei­ben­de Kraft im Gemein­de­rat,“ so der Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de. Man stel­le die ent­schei­den­den Anträ­ge und unter­stüt­ze den Bür­ger­mei­ster kon­struk­tiv. Wo ande­re nur stän­kern oder sich in End­los-Debat­ten ver­lie­ren, setz­te die CSU auf Pragmatismus.

Ver­dien­te Mit­glie­der geehrt

Abschlie­ßend wur­den ver­dien­te Mit­glie­der des Orts­ver­bands für ihr lang­jäh­ri­ges Enga­ge­ment geehrt. „Sil­ber­nes“ Jubi­lä­um durf­ten Cor­ne­lia Ber­ger, Uschi Schmid, Edwin Stadter, Mar­kus Dot­ter­weich, Georg Dre­sel und Roman Stö­ßel fei­ern. Der Ehren­vor­sit­zen­de der Strul­len­dor­fer CSU Man­fred Kest­ler wur­de für 45 Jah­re Enga­ge­ment geehrt, Bap­tist Kest­ler für 50 Jah­re, Ste­fan Nüss­lein für 55 Jah­re und Georg Mül­ler für 60 Jah­re im Krei­se der CSU.

