Das für Mon­tag, den 15. Mai geplan­te Gast­spiel mit den Zuc­chi­ni Sistaz muss auf Do, 06. Juni 2024 ver­scho­ben wer­den. Dann kann gemein­sam mit drei char­man­ten Damen in den schön­sten Ohr­wür­mern der 20er bis 60er Jah­re geba­det werden.



Bereits gekauf­te Tickets behal­ten ihre Gül­tig­keit. Wer sei­ne Tickets zurück­ge­ben möch­te, schreibt eine Mail an info@​dienaturbuehne.​de oder ruft immer mon­tags von 16 bis 18 Uhr bzw. frei­tags von 10 bis 13 Uhr unter 09227–6220 das Ser­vice­te­le­fon an. Wir bit­ten um Verständnis.

Tickets für alle ande­ren Ver­an­stal­tun­gen auf der Natur­büh­ne in Treb­gast gibt es noch unter www​.die​na​tur​bueh​ne​.de sowie an zahl­rei­chen Vor­ver­kaufstel­len in der Region.