Zum 8. Inter­na­tio­na­len Vio­lin­wett­be­werb Hen­ri Mar­teau waren 62 Gei­ge­rin­nen und Gei­ger aus 23 Län­dern mit dem Ziel ange­tre­ten, den Wett­be­werb zu gewin­nen oder einen der begehr­ten Son­der­prei­se zu erhal­ten. Die Band­brei­te des unter der Trä­ger­schaft des Bezirks Ober­fran­ken ste­hen­den Wett­be­werbs reich­te von Teil­neh­men­den aus Japan, Chi­na, Tai­wan und den USA bis zu jun­gen Vio­li­ni­stin­nen und Vio­li­ni­sten aus ganz Europa.

Seit 2002 wird die­ser Wett­be­werb im Tur­nus von drei Jah­ren aus­ge­rich­tet. Er wur­de vom „Freun­des­kreis der Musik­be­geg­nungs­stät­te Haus Mar­teau e. V.“ ins Leben geru­fen und in den Jah­ren 2002 und 2005 auch von die­sem durch­ge­führt. Im Jahr 2007 hat der Bezirk Ober­fran­ken die Trä­ger­schaft über­nom­men und die künst­le­ri­sche und orga­ni­sa­to­ri­sche Gesamt­lei­tung des Wett­be­werbs den Hofer Sym­pho­ni­kern über­tra­gen. Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm bedank­te sich abschlie­ßend bei den jun­gen Musi­kern, den För­de­rern, der Jury und den Ver­ant­wort­li­chen des Vio­lin­wett­be­werbs: “Unser Inter­na­tio­na­ler Vio­lin­wett­be­werb ist auch 2023 wie­der ein­mal ein Beweis dafür, dass Musik ver­bin­det: Sie ver­bin­det die Men­schen über Sprach- und Län­der­gren­zen hin­weg. Gro­ßen Respekt für die Lei­stun­gen die­ser jun­gen Musi­ke­rin­nen und Musi­ker!”. Fast zwei Wochen lang waren 62 jun­ge Vio­li­ni­stin­nen und Vio­li­ni­sten in der Künst­ler­vil­la Haus Mar­teau ange­tre­ten, um die neun­köp­fi­ge Jury mit ihrem her­aus­ra­gen­den Spiel zu überzeugen.

Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de ist der Wett­be­werb mit einem ful­mi­nan­ten Gala­kon­zert zu Ende gegan­gen, bei dem auch alle Preis­trä­ge­rin­nen und Preis­trä­ger ihre Aus­zeich­nun­gen erhiel­ten und dem begei­ster­ten Publi­kum noch ein­mal die gesam­te Band­brei­te ihres Kön­nens zeig­ten. Vir­tuo­si­tät war bei dem aus­ge­wähl­ten anspruchs­vol­len Pro­gramm der Fina­li­sten eben­so gefragt wie Musi­ka­li­tät. Im Paga­ni­ni-Vio­lin­kon­zert, mit dem der Wett­be­werb einen krö­nen­den Abschluss fand, bril­lier­te die Nie­der­län­de­rin Hawi­jch Elders, die Gewin­ne­rin des 1. Prei­ses in Höhe von 10.000 Euro und meh­re­rer Son­der­prei­se. Zwei­te Preis­trä­ge­rin ist Xun­y­ue Zang aus Chi­na, die den Preis der Ober­fran­ken­stif­tung (7500 Euro) erhielt. Der drit­te Preis mit 5000 Euro, gestif­tet vom »Freun­des­kreis der Musik­be­geg­nungs­stät­te Haus Mar­teau e.V.«, ging an den Öster­rei­cher Juli­an Walder.

Beglei­tet wur­den die Preis­trä­ger von den Hofer Sym­pho­ni­kern unter der Lei­tung von Chri­stoph-Mathi­as Mueller.

Alle Preis­trä­ger in der Über­sicht fin­den Sie unter

https://​www​.vio​lin​wett​be​werb​-mar​teau​.de/​w​e​t​t​b​e​w​e​r​b​-​2​0​2​3​/​w​e​t​t​b​e​w​e​r​b​-​2​0​2​3​/​p​r​e​i​s​t​r​a​e​g​e​r​.​h​tml