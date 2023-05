Auf der Unte­ren Brücke wur­de an das Ende des Zwei­ten Welt­krie­ges vor 78 Jah­ren erin­nert. Am 8. Mai 1945 endete…

Gedenk­fei­er in Bam­berg zur Befrei­ung vom Natio­nal­so­zia­lis­mus

Stadt­wer­ke Bam­berg: Am 12. Mai 2023 beginnt in Bam­berg die Frei­bad­sai­son

Am kom­men­den Frei­tag, 12. Mai 2023, beginnt in Bam­berg im Sta­di­on­bad, dem Frei­bad Gau­stadt und in der Hain­ba­de­stel­le die Freibadsaison.…