Auf­takt am 13. Mai 2023 am Welt­la­den in der Lud­wig­stra­ße: Ver­ant­wort­li­che ste­hen für Gespräch und Aus­tausch zur Verfügung

Die Stadt Bay­reuth will Fair­trade-Town wer­den. In sei­ner Sit­zung Ende März hat der Stadt­rat beschlos­sen, das Zer­ti­fi­kat als Fair­trade-Town zu bean­tra­gen. Die­ser Rats­be­schluss ist der erste von ins­ge­samt fünf erfor­der­li­chen Schrit­ten. Erst wenn sie alle erfolg­reich gegan­gen wor­den sind, wird der Titel „Fair­trade-Town“ im Rah­men der gleich­na­mi­gen Kam­pa­gne von Fair­trade Deutsch­land e.V. offi­zi­ell verliehen.

Die Kam­pa­gne Fair­trade-Towns will die loka­len Akteu­re des fai­ren Han­dels aus Zivil­ge­sell­schaft, Wirt­schaft und Poli­tik erfolg­reich ver­net­zen, das Enga­ge­ment vor Ort bün­deln und gezielt das Bewusst­sein für fai­ren Han­del för­dern. Der zwei­te Schritt zum Fair­trade-Town-Titel ist die Grün­dung einer Steue­rungs­grup­pe. Unter der Lei­tung von Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger wer­den Stadt­rat Dr. Klaus Wührl-Strul­ler, Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin Gesa Tho­mas, die Bil­dungs­re­fe­ren­tin für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung bei der Bay­reuth Mar­ke­ting und Tou­ris­mus GmbH Nico­la Mat­tern und Welt­la­den-Vor­stän­din Ste­pha­nie Hund vom Welt­la­den „Die Brücke“ Bay­reuth die­sen Pro­zess ansto­ßen und beglei­ten. In die­ser Steue­rungs­grup­pe sol­len neben Kom­mu­nal­po­li­tik und Stadt­ver­wal­tung vor allem Ehren­amt­li­che aus Ver­ei­nen, Glau­bens­ge­mein­schaf­ten, Schu­len, Gastro­no­mie und Ein­zel­han­del vor Ort ver­tre­ten sein.

Infor­ma­ti­on und Austausch

Der Auf­takt dazu wird am Sams­tag, 13. Mai 2023, am Welt­la­den in der Lud­wig­stra­ße 5 gemacht. Dort fin­det ab 10 Uhr der Welt­la­den-Tag des Welt­la­den­dach­ver­ban­des statt mit einem Infor­ma­ti­ons­an­ge­bot über die Bedeu­tung des fai­ren Han­dels und über die Mög­lich­keit des Mit­wir­kens in der Steue­rungs­grup­pe. Bereits ab 9.30 Uhr ste­hen die Ver­ant­wort­li­chen für Gesprä­che, Aus­tausch und Infor­ma­tio­nen zur Ver­fü­gung. Geschäfts­leu­te, Hote­liers und Gastro­no­mie­be­trei­ben­de, aber auch Ver­ant­wort­li­che von Schu­len, Kli­ni­ken, Kir­chen oder Hei­men sind dazu herz­lich eingeladen.

Eben­so will­kom­men sind inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die sich infor­mie­ren oder mit­ar­bei­ten wol­len. Am 13. Mai 2023 wird auch das P‑Seminar „Nach­hal­ti­ges Bay­reuth“ des Wirt­schafts­wis­sen­schaft­li­chen Gym­na­si­ums (WWG) dabei sein. Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Fair­trade-School befas­sen sich eben­falls mit dem The­ma und wol­len aktiv etwas zur Fair­trade-Town-Bewer­bung Bay­reuths bei­tra­gen. Beim Welt­la­den­tag wer­den sie vor allem Aus­kunft zur Fra­ge geben, was eigent­lich ein fai­res Pro­dukt aus­macht. Das Team des WWG wird den Pro­zess auch künf­tig unter­stüt­zen: Wei­te­re Kri­te­ri­en für die Zer­ti­fi­zie­rung sind Auf­li­stun­gen über die Nut­zung von Fair­trade-Pro­duk­ten in Gastro­no­mie, Hotels, Ein­zel­han­del, Schu­len, Ver­ei­nen, Kir­chen und wei­te­res zivil­ge­sell­schaft­li­ches Enga­ge­ment vor Ort, sowie Öffentlichkeitsarbeit.

Steue­rungs­grup­pe kon­sti­tu­iert sich im Juni

Je mehr Geschäf­te, Restau­rants, Hotels und Insti­tu­tio­nen mit­ma­chen, umso bes­ser. Wer am 13. Mai 2023 nicht zum Welt­la­den kom­men kann, kann sich unter kws@​dr-​eulenspiegel.​de oder Tele­fon 0921 25–1141 mel­den, sei es zur Mit­ar­beit in der Steue­rungs­grup­pe oder zur Listung von min­de­stens zwei regel­mä­ßig genutz­ten oder ver­kauf­ten fair gehan­del­ten Pro­duk­ten. Das ist völ­lig unver­bind­lich und ohne wei­te­re Ver­pflich­tun­gen mög­lich. Unter die­sen Adres­sen kön­nen Inter­es­sier­te auch wei­te­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten. Eben­so ist es mög­lich, ein­fach zur kon­sti­tu­ie­ren­den Sit­zung der Steue­rungs­grup­pe im Juni 2023 zu kom­men. Der Ter­min wird noch bekannt gegeben.