Laut, bunt, geräusch­voll – im Fich­tel­ge­birgs­mu­se­um in Wun­sie­del geht es am 21. Mai 2023 – am Inter­na­tio­na­len Muse­ums­tag – hoch her. Erst­mals ver­an­stal­tet die Kul­tur­Ser­vice­Stel­le des Bezirks Ober­fran­ken gemein­sam mit dem Zweck­ver­band der Fich­tel­ge­birgs­mu­se­en und dem Baye­ri­schen Lan­des­ver­ein für Hei­mat­pfle­ge e.V. das gro­ße ober­frän­ki­sche Kin­der­mu­sik­fest „Sin­ga­ding“.

Sin­gen, Musi­zie­ren, Tan­zen und Thea­ter – all das steht auf dem Pro­gramm des ersten ober­frän­ki­schen Kin­der­mu­sik­fe­stes. „Unse­re Auf­ga­be ist die Kul­tur- und Hei­mat­pfle­ge“, so Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm im Vor­feld. „Wir sehen dar­in aber nicht nur den Auf­trag, Kul­tur im Muse­um zu bewah­ren, son­dern auch unse­re ober­frän­ki­sche Hei­mat leben­dig zu gestal­ten, und wo ist mehr Leben als bei Kin­dern und Musik?“.

Die Ver­ant­wort­li­chen haben ein bun­tes Pro­gramm auf die Bei­ne gestellt: Es ist aller­hand gebo­ten von Pup­pen­thea­ter, über Kin­der­kon­zer­te und Akti­ons­pro­gram­me zum Mit­ma­chen für alle Gene­ra­tio­nen. Dr. Döb­lin­gers Kas­perl­thea­ter unter­hält mit der „Stink­prin­zes­sin“, Box­ga­lopp gibt in ihrem Kon­zert die besten Kin­der­lie­der aus dem Pro­jekt Hoba­dihö zum Besten. Die fröh­li­che Kin­der­büh­ne rund um Sig­gi Michl über­zeugt mit Tiri Li und Bum­batsch­beng. Auch die Musik­schu­le Wun­sie­del lädt zum Aus­pro­bie­ren von Instru­men­ten und zum Mit­ma­chen ein, ein klei­ner Bal­lett­schnup­per­kurs ist eben­falls dabei. David Saam liest „Sams Geschich­ten“ von Paul Maar.

Die Volks­mu­sik­be­ra­te­rin­nen des Baye­ri­schen Lan­des­ver­eins für Hei­mat­pfle­ge e.V. aus Ober­fran­ken, Caro­lin Pruy-Popp, und aus der Ober­pfalz, Simo­ne Lau­ten­schla­ger, laden zusam­men mit dem stell­ver­tre­ten­den Bezirks­hei­mat­pfle­ger der Ober­pfalz, Flo­ri­an Schwe­min, zu Sing- und Tanz­kur­zen zum Mit­ma­chen ein. Res Rich­ter macht ordent­lich Action mit den Boom­whackers und jeder der möch­te darf mitmachen.

Die Lern­werk­statt des Muse­ums für bäu­er­li­che Arbeits­ge­rä­te in Bay­reuth und das Fich­tel­ge­birgs­mu­se­um bie­ten ver­schie­de­ne Bastel­ak­tio­nen an. Durch den Tag beglei­tet Sybil­le Friz als Zucker­fee im Duo mit Wolf­gang Riess. Der Töp­fer zeigt sein Kön­nen und es gibt Kin­der­schmin­ken im histo­ri­schen Friseursalon.

Auch für das leib­li­che Wohl ist mit Food­truck, Muse­ums­ca­fé und Geträn­ke­aus­schank bestens gesorgt. Das erste ober­frän­ki­sche Kin­der­mu­sik­fest „Sin­ga­ding“ beginnt um 11 Uhr im Fich­tel­ge­birgs­mu­se­um Wun­sie­del und endet gegen 17 Uhr. Der Ein­tritt ist frei.