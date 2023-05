Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Hoher Sach­scha­den bei Ein­bruch in Agrarhändler

MEE­DER, LKR. COBURG. Pflan­zen­schutz­mit­tel in gro­ßer Men­ge haben die Täter beim Ein­bruch in den Agrar­fach­han­dels im Orts­teil Groß­wal­bur gestoh­len. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung.

Am frü­hen Don­ners­tag­mor­gen, gegen 05.45 Uhr, hör­te eine Anwoh­ne­rin ver­däch­ti­ge Geräu­sche auf dem Gelän­de des Fach­mark­tes. Bei der Nach­schau konn­te sie noch einen VW Trans­por­ter erken­nen, als er vom Tat­ort flüch­te­te. Das Fahr­zeug war ver­mut­lich besetzt mit zwei männ­li­chen Per­so­nen, die jedoch bei­de ver­mummt gewe­sen sind. Bei Ein­tref­fen der Strei­fen wur­de ein auf­ge­bro­che­nes Hof­tor sowie ein auf­ge­bro­che­nes Fen­ster an der Rück­sei­te des Haupt­ge­bäu­des festgestellt.

Nach der­zei­ti­gem Stand sind Pflan­zen­schutz­mit­tel im Wert eines mitt­le­ren fünf­stel­li­ges Betra­ges ent­wen­det wor­den. Der Sach­scha­den beläuft sich auf cir­ca 6.000 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht Zeu­gen. Wer zur Tat­zeit ver­däch­ti­ge Per­so­nen und / oder Fahr­zeu­ge gese­hen hat, wird gebe­ten sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg zu melden.

Fahr­ten unter Dro­gen­ein­fluss in Stadt und Land­kreis Coburg

COBURG/UNTERSIEMAU. Zwei Fahr­ten unter Dro­gen­ein­fluss deck­ten Cobur­ger Poli­zi­sten am Mitt­woch im Cobur­ger Stadt­ge­biet und im Gemein­de­ge­biet von Unter­sie­mau auf.

Bei der Kon­trol­le eines 45-jäh­ri­gen Cobur­gers mit sei­nem BMW um 16 Uhr in der Stra­ße „Rum­men­tal“ erkann­ten die Beam­ten eine Dro­gen­be­ein­flus­sung des Fah­rers. Die­ser räum­te auch einen vor­he­ri­gen Kon­sum von Betäu­bungs­mit­teln ein. Die Beam­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me an.

Bei der Kon­trol­le eines 39-jäh­ri­gen Vol­vo-Fah­rers am Mitt­woch um 21:10 Uhr in der Cobur­ger Stra­ße in Unter­sie­mau bemerk­ten die ein­ge­setz­ten Beam­ten dro­gen­kon­sum­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten. Ein Schnell­test vor Ort bestä­tig­te den Ver­dacht der Beam­ten. Auch hier unter­ban­den die Beam­ten die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an. Der bul­ga­ri­sche Staats­an­ge­hö­ri­ge muss­te zur Siche­rung des Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­rens vor Ort eine soge­nann­te Sicher­heits­lei­stung im mitt­le­ren drei­stel­li­gen Euro­be­reich hin­ter­le­gen. Gegen bei­de Auto­fah­rer ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Abkom­men von der Stra­ße geht glimpf­lich aus

WEIT­RAMS­DORF, HER­GRAMS­DORF, LKR. COBURG. Am frü­hen Mitt­woch­abend ver­lor ein 22-Jäh­ri­ger auf der Orts­ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen Scheu­er­feld und Her­grams­dorf die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug und prall­te mit dem Auto gegen einen Baum.

Der Mann kam um 18:30 Uhr auf­grund nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit von der Stra­ße ab, über­roll­te eine Wie­se und kam letzt­end­lich an einem Baum zum Ste­hen. Der Unfall­ver­ur­sa­cher blieb unver­letzt. Das Fahr­zeug wies zwar einen Scha­den an der vor­de­ren Stoß­stan­ge auf. Den­noch konn­te der Mann mit dem Fahr­zeug wei­ter­fah­ren nach der poli­zei­li­chen Unfall­auf­nah­me. Der Sach­scha­den am Auto liegt bei etwa 2.000 Euro. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln gegen den Unfall­ver­ur­sa­cher wegen Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg

Gei­ster­fah­rer auf der B4

Creid­litz – B4: Am Diens­tag, dem 09.05.2023, gegen 17:35, gin­gen über den Poli­zei­not­ruf meh­re­re Mit­te­lun­gen über einen Gei­ster­fah­rer ein, wel­cher die Süd­fahr­bahn der B4 in Fahrt­rich­tung Nor­den befährt.

Der PKW wur­de zuerst gemel­det, als er an der Anschluss­stel­le Nie­der­füll­bach von der B303 kom­mend ent­ge­gen­ge­setzt der Fahrt­rich­tung auf­fuhr. Noch im Abfahrts­be­reich ver­such­te der Fah­rer eines hel­len Sko­da Kom­bis, mit sei­nem PKW dem Gei­ster­fah­rer den Weg abzu­schnei­den. Der rote Klein­wa­gen wich jedoch aus und fuhr auf die B4 auf. Hier setz­te er sich auf die lin­ke der bei­den Spu­ren und fuhr wei­ter in Rich­tung Coburg.

Kurz vor der Anschluss­stel­le zur B303 in Rich­tung Schwein­furt muss­te ein auf der lin­ken Spur fah­ren­der VW Polo dem roten Klein­wa­gen aus­wei­chen, um einen Fron­tal­zu­sam­men­stoß zu verhindern.

Meh­re­re Zeu­gen konn­ten ein Teil­kenn­zei­chen erken­nen. Es han­delt sich um einen PKW aus dem Cobur­ger Zulas­sungs­be­reich. Bei der Per­son hin­ter dem Steu­er han­del­te es sich laut Zeu­gen­aus­sa­gen um eine älte­re Dame mit kur­zen, grau­en Haaren.

Zeu­gen, ins­be­son­de­re der Fah­rer des hel­len Sko­da Kom­bi, wer­den gebe­ten sich unter der Num­mer 09561/645–0 mit der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg in Ver­bin­dung zu setz­ten, die in die­ser Sache ein Straf­ver­fah­ren wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs gegen Unbe­kannt ein­ge­lei­tet hat.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Koch­gut auf Herd vergessen

Kro­nach: Ange­brann­tes Koch­gut war die Ursa­che für einen Feu­er­wehr­ein­satz am Mitt­woch­nach­mit­tag im Bereich vom Flü­gel­bahn­hof. Etwa gegen 12:30 Uhr kam über die Inte­grier­te Leit­stel­le Coburg die Mit­tei­lung, dass es in einem Mehr­par­tei­en­wohn­haus zu einer Rauch­ent­wick­lung kam und ein Rauch­mel­der in einer der Woh­nun­gen aus­ge­löst hat­te. Nach­dem die Feu­er­wehr die Woh­nungs­tür geöff­net hat­te, wur­de fest­ge­stellt, dass ein Topf mit Essen auf dem ein­ge­schal­te­ten Herd stand und qualm­te. Die 24-jäh­ri­ge Woh­nungs­in­ha­be­rin hat­te offen­sicht­lich beim Ver­las­sen der Woh­nung ver­ges­sen, den Herd abzu­stel­len. Zu einem Per­so­nen- oder Sach­scha­den kam es glück­li­cher­wei­se nicht. Gegen die jun­ge Dame lau­fen aktu­ell Ermitt­lun­gen wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Lan­de­straf- und Ver­ord­nungs­ge­setz (LStVG).

Geld­bör­se aus Jacken­ta­sche entwendet

Küps: Bereits am Mitt­woch vor einer Woche kam es in einem Lebens­mit­tel­markt in der Wein­berg­stra­ße zum Dieb­stahl einer Geld­bör­se. Eine 61-jäh­ri­ge Frau aus dem Raum Wei­ßen­brunn betrat etwa gegen 11:00 Uhr den Laden um dort ein­zu­kau­fen. Ihre Geld­bör­se hat­te die Geschä­dig­te zuvor in die lin­ke Außen­ta­sche ihrer Jacke gesteckt. An der Kas­se bemerk­te die Geschä­dig­te, dass ihr Geld­beu­tel ver­schwun­den war. Die Anzei­ge­er­stat­te­rin geht von einem Taschen­dieb­stahl aus und bezif­fert den Scha­den mit rund 200,- Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Van­da­lis­mus an zahl­rei­chen Verkehrsschildern

THUR­N­AU Lkr. Kulm­bach Auf der Orts­ver­bin­dungs­stra­ße von Thur­n­au nach Won­sees wüte­te ver­mut­lich in der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag ein unbe­kann­ter Täter, indem er zahl­rei­che Orts­schil­der und Ver­kehrs­zei­chen ver­bog, oder aus ihrer Ver­an­ke­rung riss und neben die Stra­ße warf. Der Sach­scha­den wird dabei auf über 2000 Euro geschätzt. Hin­wei­se zu dem unbe­kann­ten Van­da­len erbit­tet die Poli­zei Kulm­bach unter der Tele­fon­num­mer 09221/6090.