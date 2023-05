Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Mitt­woch­nach­mit­tag, gegen 14.45 Uhr, wur­den zwei Män­ner in einem Dro­ge­rie­ge­schäft im Bam­ber­ger Nord-Osten beim Dieb­stahl von einer Son­nen­creme und einem Tester im Gesamt­wert von etwa 15 Euro erwischt. Als die Lang­fin­ger ins Büro gebe­ten wur­den, konn­te die­se flüch­ten, wur­den aber kur­ze Zeit spä­ter von der Poli­zei auf­ge­grif­fen. Sie wer­den wegen Laden­dieb­stahls zur Anzei­ge gebracht.

Jugend­li­cher besprüht Strom­ka­sten mit Graf­fi­ti und flüchtet

BAM­BERG. Am Mitt­woch­abend, gegen 20.20 Uhr, wur­de die Poli­zei über einen Graf­fi­ti-Spray­er in der Sie­mens­stra­ße ver­stän­digt. Ein etwa 14-jäh­ri­ger Jugend­li­cher hat dort mit blau­er Far­be einen Strom­ka­sten beschmiert, bevor er von einem Zeu­gen ange­spro­chen wur­de und anschlie­ßend flüch­te­te. Die Höhe des ange­rich­te­ten Sach­scha­dens ist der Poli­zei noch nicht bekannt.

Poli­zei schnappt Graffiti-Sprayer

BAM­BERG. Drei Jugend­li­che im Alter zwi­schen 14 und 16 Jah­ren wur­den am Mitt­woch, gegen 17.45 Uhr, an einem Brücken­pfei­ler an der Hain­brücke von einem Zeu­gen dabei beob­ach­tet, wie sie dort mit neon-oran­ger Far­be Graf­fi­ti sprüh­ten. Die drei Per­so­nen konn­ten kur­ze Zeit spä­ter von der Poli­zei in der Hain­stra­ße ange­trof­fen wer­den. Es konn­te eine Spray­do­se auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt wer­den. Zudem hat­ten sie an ihren Hän­den noch Farb­spu­ren. Der Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 1000 Euro beziffert.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Beim Links­ab­bie­gen vom Ber­li­ner Ring in die Rodez­stra­ße stieß am Diens­tag­mit­tag, gegen 14.45 Uhr, ein Opel-Fah­rer gegen eine vor­fahrts­be­rech­tig­te Ford-Fah­re­rin. An bei­den Fahr­zeu­gen ist Sach­scha­den in Höhe von etwa 2000 Euro entstanden.

52-jäh­ri­gen Asyl­be­wer­ber mit Haschisch erwischt

BAM­BERG. Wäh­rend der Zugangs­kon­trol­le in der Asyl­be­wer­ber­un­ter­kunft im Bam­ber­ger Osten tauch­ten bei einem 52-jäh­ri­gen Bewoh­ner vier Gramm Haschisch auf. Zudem ver­such­te er noch ein Lap­top zu ver­stecken, das von der Poli­zei beschlag­nahmt wur­de, weil er kei­nen Eigen­tums­nach­weis vor­zei­gen konn­te. Wäh­rend des Poli­zei­ein­sat­zes belei­dig­te er noch zwei Secu­ri­ty-Mit­ar­bei­ter, wes­halb er sich wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz und Belei­di­gung straf­recht­lich ver­ant­wor­ten muss.

Betrun­ken Unfall gebaut

BAM­BERG. Am Mitt­woch­abend, gegen 22.20 Uhr, ereig­ne­te sich an der Ein­mün­dung Dr.-Martinet-Straße / Gau­stadter Haupt­stra­ße ein Ver­kehrs­un­fall, weil ein 33-jäh­ri­ger Auto­fah­rer beim Abbie­gen das Stopp-Schild miss­ach­te­te und gegen einen vor­fahrts­be­rech­tig­ten Seat-Fah­rer stieß. Bei einem durch­ge­führ­ten Alko­hol­test brach­te es der Unfall­ver­ur­sa­cher auf 0,6 Pro­mil­le, wes­halb eine Blut­ent­nah­me fäl­lig war und der Füh­rer­schein sicher­ge­stellt wur­de. Der Gesamt­sach­scha­den beläuft sich auf etwa 7000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

PÖDEL­DORF. Zu einem Ver­kehrs­un­fall, bei dem ein Rad­fah­rer leich­te Ver­let­zun­gen erlitt, kam es am Mitt­woch­mor­gen. Beim Befah­ren der Orts­stra­ße „Am Bärn­häu­ter“ in Rich­tung Bam­ber­ger Stra­ße über­sah eine 58-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin beim Links­ab­bie­gen einen von rechts kom­men­den 56-jäh­ri­gen Rad­fah­rer. Es kam zum Zusam­men­stoß. Beim Sturz zog sich der Rad­ler leich­te Bein­ver­let­zun­gen zu, die ärzt­lich behan­delt wer­den muss­ten. Das Fahr­rad, an dem Scha­den von ca. 200 Euro ent­stand, war unter dem Vor­der­rad des Autos ein­ge­klemmt. Auf etwa 500 Euro wird der Scha­den am Rad­ka­sten des Pkw, VT/​T‑Rock, geschätzt.

Son­sti­ges

BAM­BERG. Am Kuni­gun­den­damm fiel am Mitt­woch­nach­mit­tag einer Strei­fe der Land­kreis­po­li­zei ein Klein­kraf­t­rad­fah­rer auf, der an sei­nem Zwei­rad immer noch ein Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen aus dem Jahr 2022 ange­bracht hat­te. Einen gül­ti­gen Ver­si­che­rungs­schutz konn­te der 45-Jäh­ri­ge nicht vor­wei­sen, so dass die Wei­ter­fahrt sofort unter­bun­den wur­de. Anzei­ge wegen eines Ver­ge­hens nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz folgt.

HALL­STADT. Zu einer Gefähr­dung im Stra­ßen­ver­kehr kam es am Diens­tag­nach­mit­tag, gegen 15.50 Uhr, in der See­hof­stra­ße. Dort über­hol­te der Fah­rer eines sil­ber­far­be­nen Pkw den ver­kehrs­be­dingt an der dor­ti­gen Ampel bei Rot­licht war­ten­den Ver­kehr. Dabei brem­ste der Fahr­zeug­füh­rer zwei ent­ge­gen­kom­men­de Pkw aus, die teil­wei­se in die Kas­par-Schleib­ner-Stra­ße aus­wei­chen muss­ten, um einen Zusam­men­stoß zu ver­mei­den. An der Kreu­zung Seebachstraße/​Bamberger Stra­ße fuhr der unbe­kann­te Pkw-Fah­rer schließ­lich bei Rot­licht in die Bam­ber­ger Stra­ße ein.

Gefähr­de­te Fahr­zeug­füh­rer sowie Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Zeu­gin gesucht

Weidenberg/​Am ver­gan­ge­nen Sams­tag ereig­ne­te sich in Wei­den­berg, auf dem Park­platz eines Nah­ver­sor­gers am Win­ter-Ring 2 eine Kör­per­ver­let­zung zum Nach­teil einer 46jährigen Frau aus dem öst­li­chen Land­kreis. Gegen 18.00 Uhr ent­wickel­te sich bereits inner­halb des Geschäf­tes ein Kon­flikt mit einer 23jährigen Frau. Der Streit ver­la­ger­te sich vor das Geschäft, wo letzt­end­lich nach diver­sen Belei­di­gun­gen die jün­ge­re der bei­den Frau­en das Opfer an den Haa­ren zu Boden zog und sie vom Ein­stei­gen in das Auto zunächst abhielt. Der Grund der Mei­nungs­ver­schie­den­heit dürf­te im pri­va­ten Bereich zu fin­den sein.

In die­sem Zusam­men­hang sucht die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land eine älte­re Damen, die die Kör­per­ver­let­zung vor dem Geschäft beob­ach­tet. Ein Kon­takt mit dem Opfer kam zustan­de, aller­dings wur­de ein Per­so­na­li­en­aus­tausch versäumt.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land bit­tet die älte­re Dame bzw. ande­re Per­so­nen, die noch Hin­wei­se zum Tat­ge­sche­hen machen kön­nen, sich unter der Tel. 0921/506‑2230 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Dieb­stahl

Eber­mann­stadt. Am Mitt­woch­mit­tag beob­ach­te­te ein auf­merk­sa­mer Laden­de­tek­tiv in einem Ein­kauf­markt am Kir­chen­platz einen Mann, wie er aus einem Regal zwei Fla­schen Whis­key ent­nahm und in sei­nem mit­ge­führ­ten Ruck­sack steck­te. Da der Ost­eu­ro­pä­er sich unbe­ob­ach­tet fühl­te, ging er schnur­stracks an der Kas­se vor­bei und woll­te den Laden ver­las­sen, ohne die Geträn­ke­fla­schen im Wert von 30 Euro zu bezah­len. Dabei wur­de er vom Detek­tiv ange­hal­ten und im Anschluss der Poli­zei über­ge­ben. Gegen dem 29-jäh­ri­gen Mann wur­de Anzei­ge wegen Laden­dieb­stahls erstattet.

Ver­kehrs­un­fall

Eschlipp. Eine 29-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin fuhr am Mitt­woch­mor­gen mit ihrem Ford von auf der Staats­stra­ße von Drü­gen­dorf nach Eber­mann­stadt. Etwa auf Höhe Eschlipp geriet die Frau mit ihrem Wagen in einer Rechts­kur­ve aus unge­klär­ter Ursa­che nach rechts von der Fahr­bahn ab. Im unbe­fe­stig­ten Grün­strei­fen ver­lor die Fah­re­rin voll­ends die Kon­trol­le und ihr Auto über­schlug sich mehr­mals. Letzt­end­lich blieb der Pkw im Gra­ben auf dem Dach lie­gen. Die Fah­re­rin konn­te sich glück­li­cher­wei­se mit leich­ten Ver­let­zun­gen selbst aus der miss­li­chen Lage befrei­en. Am Wagen ent­stand wirt­schaft­li­cher Total­scha­den im Wert von 3000 Euro. Er muss­te abge­schleppt werden.

Son­sti­ges

Eber­mann­stadt. Am Mitt­woch­nach­mit­tag kon­trol­lier­ten Beam­te der Poli­zei Eber­mann­stadt in der Brei­ten­ba­cher Stra­ße einen Mann, der mit einem Elek­tro­rol­ler unter­wegs war. Dabei stell­ten sie fest, dass an dem Gefährt das Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen aus dem Vor­jahr ange­bracht und somit ungül­tig ist. Bei dem 43-Jäh­ri­gen kam zudem der Ver­dacht auf, dass er berau­schen­de Mit­tel intus hat­te. Ein Dro­gen­vor­test erhär­te­te die Annah­me der Beam­ten. Dar­auf unter­ban­den die Poli­zi­sten die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me bei dem Fah­rer an. Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Ver­sto­ßes gegen das Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz und Fah­rens unter Dro­gen­ein­fluss ist die Folge.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Am Mitt­woch gegen 14:45 Uhr kam es in der Lich­ten­ei­che zu einem Ver­kehrs­un­fall mit zwei Fahr­zeu­gen. Hier befuhr ein 58-jäh­ri­ger Opel-Fah­rer die Lich­ten­ei­che in nord­öst­li­cher Fahrt­rich­tung und über­sah beim Abbie­ge­vor­gang die vor­fahrts­be­rech­ti­ge 39-jäh­ri­ge Bus­fah­re­rin. Es kam zum Unfall, der Gesamt­scha­den wird auf ca. 25.000,- Euro geschätzt.

Unfall­fluch­ten

Lan­gen­sen­del­bach. Ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge konn­te am Mitt­woch gegen 13:45 Uhr einen Mann dabei beob­ach­ten, wie die­ser beim Rück­wärts­aus­par­ken gegen einen Licht­mast fuhr, den Scha­den begut­ach­te­te und im Anschluss Rich­tung Orts­aus­gang davon­fuhr. Der 54-Jäh­ri­ge konn­te kur­ze Zeit spä­ter durch die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ange­hal­ten wer­den. Die Scha­dens­hö­he wird auf ca. 6.500,- Euro geschätzt. Der 54-Jäh­ri­ge muss sich nun wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort verantworten.

Wie­sen­t­hau. Am Mitt­woch­abend gegen 21:20 Uhr befuhr eine 21-jäh­ri­ge Audi-Fah­re­rin die Kreis­stra­ße FO2 von Wie­sen­t­hau kom­mend in Rich­tung Kirch­eh­ren­bach. Der 21-Jäh­ri­gen kam in Rich­tung Forch­heim ein roter Pkw ent­ge­gen. Als die­ser auf glei­cher Höhe mit ihr war, berühr­ten sich die bei­den Außen­spie­gel. Die 21-Jäh­ri­ge blieb dar­auf­hin am Fahr­bahn­rand ste­hen, der bis­her unbe­kann­te Fahr­zeug­füh­rer des roten Pkw fuhr jedoch wei­ter ohne sich um den Scha­den von ca. 1.500,- Euro zu küm­mern. Zeu­gen des Unfalls wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 zu melden.

Dormitz. Don­ners­tag­nacht gegen 02:15 Uhr fuhr ein 80-jäh­ri­ger VW-Fah­rer von Neu­haus a. d. Peg­nitz nach Erlan­gen ins Wald­kran­ken­haus. Am Orts­ein­gang Dormitz kol­li­dier­te die­ser mit einer Ver­kehrs­in­sel und führ­te, ohne sich um den Scha­den zu küm­mern, sei­ne Fahrt ins Wald­kran­ken­haus fort. Dem Pfört­ner des Kran­ken­hau­ses fiel der Scha­den am Pkw des 80-Jäh­ri­gen jedoch auf, dar­auf­hin infor­mier­te er die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen. Die Unfall­stel­le in Dormitz wur­de geräumt, diver­se Fahr­zeug­tei­le konn­ten dort ver­streut auf­ge­fun­den wer­den. Der Scha­den an der Ver­kehrs­in­sel beläuft sich auf ca. 500,- Euro, der Scha­den am Pkw beläuft sich jedoch auf ca. 10.000,- Euro. Der 80-Jäh­ri­ge muss sich nun wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort verantworten.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Am Mitt­woch gegen 13:30 Uhr ent­wen­de­te eine 57-jäh­ri­ge Frau in einem Lebens­mit­tel­ge­schäft in der Hafen­stra­ße Lebens­mit­tel in Höhe von 13,35 Euro. Als sie das Geschäft ohne zu bezah­len ver­las­sen woll­te, konn­te sie von einem Mit­ar­bei­ter fest­ge­hal­ten wer­den. Nur kur­ze Zeit spä­ter konn­te ein 70-jäh­ri­ger Mann eben­falls beim Dieb­stahl von Lebens­mit­teln in Höhe von 5,40 Euro ertappt wer­den. Sie wer­den sich nun wegen Laden­dieb­stahls ver­ant­wor­ten müssen.

Forch­heim. Am Mitt­woch ereig­ne­te sich eine Dieb­stahl­se­rie im Raum Forch­heim. Hier ver­schaff­te sich gegen 11:30 Uhr ein 26-Jäh­ri­ger zunächst Zugang zu einem Schwimm­bad in der Käs­rö­the, benutz­te hier den Becken- und Dusch­be­reich und ent­wen­de­te dann einen Cap­puc­ci­no aus dem Gastro­be­reich im Wert von 3,00 Euro. Um 16:15 Uhr ver­zehr­te er in einem Bau­markt in der Äuße­ren Nürn­ber­ger Stra­ße ein Eis und eine Cola im Wert von 4,59 Euro. Um 18:35 Uhr aß er in einem Dro­ge­rie­markt in der Bam­ber­ger Stra­ße einen Scho­ko­rie­gel und trank ein Was­ser. Um 20:15 Uhr trank er in einer Tank­stel­le in der Bam­ber­ger Stra­ße einen Eis­tee im Wert von 2,94 Euro. Bezahlt hat der 26-Jäh­ri­ge kei­ne der ent­nom­me­nen Waren. Nach­dem der 26-Jäh­ri­ge gegen­über den Beam­ten äußer­te, wei­te­re Dieb­stäh­le bege­hen zu wol­len, wur­de die­ser in Sicher­heits­ge­wahr­sam genommen.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Mitt­woch gegen 07:50 Uhr stell­te eine 43-Jäh­ri­ge ihren Audi/​A4, in der Daim­ler­stra­ße ab. Als sie gegen 11:30 Uhr zu ihrem Pkw zurück­kehr­te, muss­te sie fest­stel­len, dass ein bis­her unbe­kann­ter Täter die Fen­ster­schei­be der Bei­fah­rer­tü­re ein­ge­schla­gen hat. Der Sach­scha­den wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.