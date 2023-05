Neben zahl­rei­chen gemein­nüt­zi­gen Aktio­nen im Orts­ver­band konn­te die Jun­ge Uni­on Ecken­tal vor allem im Markt­ge­mein­de­rat inno­va­ti­ve Impul­se set­zen und einen Groß­teil ihrer wich­tig­sten Wahl­ver­spre­chen bereits nach der Hälf­te der Wahl­pe­ri­ode ein­lö­sen. Doch auch die Mit­glie­der­ent­wick­lung spricht Bän­de. Denn die Mit­glie­der­zahl konn­te sich seit der Neu­grün­dung im Jahr 2019 sogar vervierfachen.

„Ich bin wirk­lich unglaub­lich stolz auf das, was wir in den ver­gan­ge­nen Jah­ren alles auf die Bei­ne gestellt und umge­setzt haben. Für mich ist klar, die Mis­si­on Zukunft geht jetzt erst so rich­tig los“, so der JU-Vor­sit­zen­de Nico Engelhardt.

Alle Mit­glie­der des neu­en Orts­vor­stan­des wur­den ein­stim­mig bei der Jah­res­haupt­ver­samm­lung (wieder)gewählt.

Orts­vor­sit­zen­der: Nico Engelhardt

Stell­ver­tre­ter: Alex­an­der Dorn, Seba­sti­an Singer

Schatz­mei­ster: Niklas Bölling

Schrift­füh­rer: Leo­nar­do Dornau­er, Tom Duchow

Bei­sit­zer: Seli­na Har­rer, Johan­nes Kubat, Maxi­mi­li­an Loch, Niko­lai Loch, Peter Singer

Kas­sen­prü­fer: Vik­tor Heß, Clau­dia Scheimer

Digi­tal­be­auf­trag­ter: Andre­as Pabst