Aus­ge­zeich­net. Genau­er gesagt erhielt das Pro­jekt „Will­kom­men im Cobur­ger Land“ den Baye­ri­schen Demografiepreis.

Das Pro­jekt „Will­kom­men im Cobur­ger Land“ erhielt den Baye­ri­schen Demo­gra­fie­preis. Bei dem Pro­jekt kom­men jun­ge Men­schen aus dem Koso­vo in die Regi­on, um sich zur Pfle­ge­fach­kraft aus­bil­den zu las­sen. Dafür gab es heu­te im Hei­mat­mi­ni­ste­ri­um in Nürn­berg aus den Hän­den von Staats­mi­ni­ster Albert Für­acker den Baye­ri­schen Demo­gra­fie­preis in Höhe von 3000 Euro.

Lau­da­to­rin Andrea Degl, Lei­te­rin der Geschäfts­stel­le des Baye­ri­schen Land­kreis­tags, wür­dig­te das Pro­jekt im Cobur­ger Land als weg­wei­send. Und Albert Für­acker dank­te den Preis­trä­gern mit den Wor­ten: „Was Sie tun, ist unbe­zahl­bar!“ Mit ihren Ideen begeg­ne­ten die Preis­trä­ger den Her­aus­for­de­run­gen des demo­gra­fi­schen Wan­dels und gestal­te­ten aktiv die Zukunft mit.

Bay­ern­weit wur­den neun Pro­jek­te ausgezeichnet.

Ent­ge­gen­ge­nom­men haben den Preis Nadi­ne Wut­t­ke, die im Bereich Sozia­les, Bil­dung und Kul­tur der Land­kreis­ent­wick­lung das Pro­jekt mit ihrem Team betreut und von Anfang an mit auf­ge­baut hat, sowie Land­rat Seba­sti­an Straubel. Bei­de freue sich über die Aner­ken­nung. „Die Aus­zeich­nung zeigt, dass unser Pro­jekt Vor­bild­cha­rak­ter hat. Es ist wirk­lich ein Gewinn für alle: für die Aus­zu­bil­den­den, genau wie für unse­re Ver­sor­gung im Cobur­ger Land.“