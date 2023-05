Zur Fei­er des Tages durf­te Johan­nes Ender zur völ­lig unty­pi­schen Zeit um kurz nach 14 Uhr sogar die klei­ne Zukunfts­glocke der Gleu­ße­ner Kir­che läu­ten las­sen. Mit der Pflan­zung einer vom Cobur­ger Land­rat, Seba­sti­an Straubel, gestif­te­ten Weich­sel hat die im Novem­ber 2023 begon­ne­ne Grün­dungs­pha­se der neu­en „Pfar­rei Itz­grund“ am ver­gan­ge­nen Frei­tag ihr Ende gefunden.

Den von Mat­thi­as Bau­er (Ver­trau­ens­mann des Gleu­ße­ner Kir­chen­vor­stan­des) zur Baum­pflan­zung aus­ge­wähl­ten Sau­er­kirsch-Hoch­stamm nahm Pfar­rer Micha­el Berg­ner zum Anlass, um das Wachs­tum einer Pflan­ze mit der neu­en Pfar­rei zu ver­glei­chen. Am Ende sei wich­tig, was aus einem Keim erwach­sen kön­ne. Gleich sei für alle Tei­le einer Pflan­ze und alle Mit­glie­der einer Pfar­rei: „Alle pro­fi­tie­ren von­ein­an­der, wenn sie in Ver­bin­dung bleiben.“

Land­rat Seba­sti­an Straubel zeig­te sich opti­mi­stisch, dass sich der orga­ni­sa­to­ri­sche Zusam­men­schluss der Kir­chen­ge­mein­den Schot­ten­stein, Gleu­ßen und Lahm zu einem „guten Modell“ ent­wickeln wer­de. Der Itz­grund sei schließ­lich nicht die ein­zi­ge Regi­on im Cobur­ger Land, bei der die evan­ge­li­sche Kir­che mit der Zusam­men­le­gung von einst­mals eigen­stän­di­gen Kir­chen­ge­mein­den Syn­er­gien nut­zen wol­le. In der Ein­schät­zung, dass es im Bereich der baye­ri­schen Lan­des­kir­che mit den bis­lang beschlos­se­nen Koope­ra­tio­nen nicht getan sein wird, waren sich der Land­rat und Pfar­rer Micha­el Berg­ner einig.

Bür­ger­mei­ste­rin Nina Lie­ber­mann fand die Sau­er­kir­sche für den Gleu­ße­ner Kirch­gar­ten gut gewählt. Denn auch den Gläu­bi­gen aus den drei Itz­grund-Kir­chen­ge­mein­den sei die neue Pfar­rei anfangs wohl eher säu­er­lich vor­ge­kom­men. Aber schon jetzt rei­fe die Zusam­men­ar­beit, freu­te sich die Bür­ger­mei­ste­rin: „Wenn sie reift, wird sie süß – und dann sind wir auf einem guten Weg.“

Bei der Pflanz­ak­ti­on bekam Seba­sti­an Straubel Unter­stüt­zung von drei Jugend­li­chen: Mar­lie­se Ehr­lin­ger, Lina Mül­ler und Johan­nes Ender hal­fen mit, die Weich­sel zu set­zen. Die ersten Früch­te, da zeig­te sich Baum­fach­mann Mat­thi­as Bau­er über­zeugt, dür­fen die Mit­glie­der der Pfar­rei Itz­grund dann in spä­te­stens zwei Jah­ren ernten.