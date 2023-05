„Prüft alles und behal­tet das Gute“ – Eccle­sia & Syn­ago­ga am Bam­ber­ger Für­sten­por­tal – Ver­glei­chen­de Unter­su­chun­gen zu einem mit­tel­al­ter­li­chen Bild­pro­gramm hei­ßen die Buch­prä­sen­ta­ti­on und der Vor­trag von Dr. Dr. habil. Mat­thi­as Scher­baum bei der KEB – Kath. Erwach­se­nen­bil­dung in der Stadt Bam­berg e.V. in Koope­ra­ti­on mit der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg, Lehr­stuhl für Kir­chen­ge­schich­te und Patrologie.

Das Skulp­tu­ren­paar Eccle­sia und Syn­ago­ga am Bam­ber­ger Für­sten­por­tal steht in sei­nen ver­schie­de­nen Bedeu­tungs­ebe­nen in der vor­lie­gen­den Stu­die im Mit­tel­punkt. Hier­zu wird ein brei­ter Rah­men von Ver­gleichs- und Inter­pre­ta­ti­ons­mög­lich­kei­ten auf­ge­spannt, der kunst­ge­schicht­li­che, theo­lo­gisch-kir­chen­ge­schicht­li­che, staat­lich-poli­ti­sche sowie psy­cho­lo­gisch-phi­lo­so­phi­sche Betrach­tun­gen kon­sti­tu­tiv mit­ein­be­zieht. Im Vor­trag wer­den die wich­tig­sten Aspek­te der Unter­su­chung vor­ge­stellt und mit Fotos untermauert.

Das Buch dürf­te damit als die bis­lang ver­mut­lich weit- und tief­ge­hend­ste Unter­su­chung zu dem Topos von Eccle­sia und Syn­ago­ga ins­ge­samt und nicht zuletzt im Hin­blick auf das Bam­ber­ger Bei­spiel gelten.

Die Buch­prä­sen­ta­ti­on mit Vor­trag fin­det statt am Mitt­woch, 24. Mai 2023 um 20.00 h im Fest­saal des Bis­tums­hau­ses St. Otto, Hein­richs­damm 32, 96047 Bam­berg. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter Tel. 0951/9230670 oder per Mail an kath.bildung-ba@t‑online.de.

Es ergeht Ein­la­dung an alle Interessierten!